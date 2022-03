Wolfsburg

Die Zahl der Teilnehmer bei Demos gegen die Corona-Maßnahmen in Wolfsburg ist weiter zurückgegangen. Laut Polizei zogen am Montagabend bis zu 100 Teilnehmende bei einem Protest gegen die Corona-Politik durch die Innenstadt. In der Vorwoche waren es noch 130. Nach etwa eineinhalb Stunden löste sich der Zug endgültig auf. Die Polizei zeigte erneut mit der Reiterstaffel Präsenz, die Teilnehmenden verhielten sich teils aggressiv. Es seien mehrere Verstöße gegen die Maskenpflicht angezeigt sowie ein Platzverweis ausgesprochen worden, sagte Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch.

Solidaritätsbekundung für Ukraine am Rathaus

Weitere 80 Menschen versammelten sich nach Angaben der Polizei für etwa eine halbe Stunde vor dem Rathaus. Sie hielten eine Schweigestunde für die Corona-Toten ab und bekundeten teils mit blau-gelben Flaggen ihre Solidarität für die Ukraine. Nach Angaben von Organisatorin Katharina Rosch waren später sogar mehr 100 Teilnehmende versammelt, die erneut eine Menschenkette bildeten – in etwa so viele wie in der Vorwoche. Man wolle die Kundgebung am Montag auch in den kommenden Wochen aufrecht erhalten. „Wir haben für das nächste Mal auch wieder Rednerbeiträge, die dieses Mal wegen Corona leider ausfallen mussten“, so Rosch.

Bildergalerie der Demo vor dem Rathaus:

Zur Galerie Mehrere Dutzend Menschen versammelten sich am Montag vor dem Wolfsburger Rathaus, um der Corona-Toten zu gedenken und Solidarität mit der Ukraine zu zeigen.

Schweigekreis „Gegen die Gleichgültigkeit“

Stattdessen griffen Rosch und ihr Lebensgefährte Frank Hocke selbst zum Mikro. „Krieg ist die bewusste und gezielte Vernichtung von Menschen“, zitierte Rosch den Moderater Gerd Scobel. Im Dezember fand der erste Corona-Schweigekreis unter dem Motto „Gegen die Gleichgültigkeit“ statt als Gegenreaktion zu den Protesten gegen die Corona-Regeln. Mittlerweile ist die Gegendemo zusammen mit dem Schulterschluss der Demokraten Wolfsburg zu einer Friedenskundgebung für die Ukraine erweitert worden.