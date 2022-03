Wolfsburg

Wolfsburg nimmt weitere Flüchtende aus der Ukraine auf: Ab dem heutigen Dienstag soll auch die Notunterkunft im Heinenkamp bezugsfertig sein. Bislang hat die VW-Stadt 858 Personen aus der Ukraine aufgenommen. In dieser Woche sollen mindestens 38 weitere kommen.

Wegen des Krieges in der Ukraine kommen in Niedersachsen täglich mehrere tausend Flüchtende an. Das Land verteilt sie wöchentlich an die Kommunen. In dieser Woche sollen 38 aus dem Verteilzentrum Hannover der Stadt Wolfsburg zugewiesen werden. Bislang machen die vom Land zugeteilten Flüchtenden allerdings den kleineren Teil aller ukrainischen Flüchtenden in Wolfsburg aus: Von den 858 Personen, die bereits in der VW-Stadt sind, sind mehr als 500 privat gekommen.

Unterstützung für Flüchtende steht für Weilmann „außer Frage“

Die Notunterkunft im Heinenkamp soll bei der Aufnahme weiterer Menschen helfen. Oberbürgermeister Dennis Weilmann betont: „Wolfsburg ist seit jeher eine weltoffene und multikulturelle Stadt. Daher steht es außer Frage, dass wir die Menschen aus der Ukraine bei uns willkommen heißen, unterbringen und unterstützen.“ Ziel sei nach wie vor, Flüchtlinge möglichst in den bestehenden Flüchtlingsunterkünften und perspektivisch in Wohnraum unterzubringen.

In der Turnhalle der BBS in der Dieselstraße: Hier hat die Stadt ein Ankunftszentrum eingerichtet. Quelle: Roland Hermstein

Da die Stadt weiterhin mit Zuweisungen des Landes rechnet, will sie kurzfristig allerdings auch weitere Sporthallen als Notunterkünfte nutzen. Erst am vergangenen Freitag hatte der Sportausschuss in einer Sondersitzung grünes Licht dafür gegeben, die Sporthalle in Barnstorf vorsorglich für die Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine herzurichten. In der Turnhalle in der Dieselstraße sind am Wochenende bereits die ersten Menschen aus der Ukraine angekommen. Die Halle dient vorübergehend als Ankunftszentrum.

Stadträtin Monika Müller erklärt: „Bei der großen Anzahl an Flüchtlingen, die Wolfsburg innerhalb kurzer Zeit aufgesucht haben und noch erreichen werden, muss die Stadt als vorübergehende Notlösung alle Möglichkeiten nutzen, um zusätzliche Sammelunterkünfte zu schaffen.“

Sportler müssen sich auf Einschränkungen einstellen

Deshalb werde zurzeit über weitere mittelfristige Unterbringungsmöglichkeiten – auch in Turnhallen – beraten. Entscheidungen trifft die Stadt „kurzfristig“. Wichtig für die Nutzer von Sporthallen: Die Sportverwaltung versucht, ihnen Ausweichmöglichkeiten in anderen Wolfsburger Hallen anzubieten, um den Punktspiel- und Wettkampfbetrieb aufrechtzuerhalten. Mit Einschränkungen werde aber absehbar zu rechnen sein.

