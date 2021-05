Wirrwarr um Corona-Regeln: So geht es in Wolfsburg weiter

Wolfsburg

Wolfsburg im Regel-Wirrwarr: Die vom Robert-Koch-Institut herausgegebene Inzidenz hat am Montag mit 29,7 den vierten Werktag in Folge unter 50 gelegen. Bleibt sie am Dienstag so niedrig, könnte die Stadt ab Donnerstag die Corona-Regeln lockern. Doch damit nicht genug: Gleichzeitig ist am Montag in Niedersachsen eine neue Verordnung in Kraft getreten, die ebenfalls Veränderungen mit sich bringt. Hinzu kommt: Sollte die Inzidenz in Wolfsburg weiter unter 35 bleiben, könnten auch die neuen Regeln möglicherweise schon bald Geschichte sein...

1. Das gilt jetzt im Baumarkt:

Grund zur Freude gibt es bereits jetzt für Heimwerker: Die Testpflicht in Baumärkten ist seit Montag aufgehoben. Der Grund ist kurios: Das Land hat entschieden, dass die Märkte ab jetzt zu den Geschäften gehören, die Güter des täglichen Bedarfs verkaufen.

Keine Testpflicht mehr: Seit Montag ist der Besuch im Baumarkt wieder unkomplizierter. Quelle: Archiv

„Für uns ist es ohne die Tests entspannter“, ist Alexandra Reps, stellvertretende Marktleiterin des Bauking-Hagebaumarkts in Vorsfelde, erleichtert. In der Zeit mit Testpflicht habe es immer wieder Kunden gegeben, die mit alten Tests oder nicht richtig ausgefüllten Bescheinigungen in den Markt wollten. Ein großer Ansturm aufgrund des Endes der Testpflicht sei ausgeblieben.

2. Das sind die Regel für die Gastronomie:

Derweil gab es am Montag Verwirrung um die Regeln für die Gastronomie. Ein Schreiben der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) erweckte den Eindruck, als ob die Testpflicht draußen sofort entfalle. Das stimmt nicht, stellte die WMG am Nachmittag klar: „Die Testpflicht gilt weiterhin in der Außengastronomie“, sagte eine Sprecherin. Stattdessen dürfen die Gastronomen seit Montag allerdings auch drinnen wieder getestete, geimpfte und genesene Gäste empfangen. Die neue niedersächsische Verordnung erlaubt dies schon bei einer Inzidenz von über 50.

Geöffnete Gastronomie: Vorerst brauchen Gäste drinnen und draußen weiterhin einen negativen Corona-Test. Quelle: Roland Hermstein

3. Mögliche Änderungen für den Einzelhandel und Museen:

Bleibt die Inzidenz am Dienstag wieder unter 50, würde die Testpflicht für die Außengastronomie allerdings tatsächlich ab Donnerstag entfallen. Auch im Einzelhandel und in Museen, zu denen das Phaeno oder die Autostadt zählen, ist sie bei einer konstanten Inzidenz unter 50 nicht mehr vorgeschrieben.

4. Das gilt für Kinos und Theater:

Viele Freizeiteinrichtungen dürfen ebenfalls auf Lockerungen hoffen: Die Wolfsburger Kinos und Theater könnten bei einer stabilen Inzidenz von unter 50 für negativ getestete, geimpfte oder seit maximal sechs Monaten genesene Personen wieder öffnen. Wie schnell sie die Lockerungen tatsächlich umsetzen, ist aber fraglich. Das Cinemaxx hat beispielsweise verkündet, eine Wiedereröffnung zum 1. Juli anzustreben. Das Scharoun Theater setzt ab dem 10. Juni hingegen erstmal auf einen alternativen „Spielplan vor dem Haus“. Sieben verschiedene Veranstaltungen sollen auf der Außenterrasse des Foyers stattfinden.

Kultur und Konzerte: In Wolfsburger könnten bald wieder mehr Veranstaltungen stattfinden. Quelle: Britta Schulze

Open-Air-Theater Um im Juni trotz der noch immer unsicheren Corona-Lage Vorstellungen zeigen zu können, hat das Scharoun Theater ein Open-Air-Programm entwickelt. Insgesamt sieben verschiedene Veranstaltungen sind im Juni geplant. Unter anderem sind die Tango-Band des Staatstheaters Braunschweig sowie die Schauspieler Jörg Schüttauf und Holger Umbreit zu Gast. Außerdem gibt es am Samstag, 26. Juni, um 15 Uhreine Familienvorstellung für Kinder ab drei Jahren vom Atze Musiktheater Berlin. Die Vorstellungen für Erwachesene finden jeweils zweimal am Tag um 16 und 19 Uhr statt. Es stehen rund 60 Sitz- sowie Treppenstufenplätze zur Verfügung, davon sechs Einzelplätze. Je nach Inzidenzlage ist unter Umständen ein negativer Corona-Test notwendig. An den jeweiligen Veranstaltungstagen ist dafür von 14.30 bis 19 Uhr ein mobiles Corona-Testzentrum der Firma Bischof Reisen Wolfsburg vor Ort. Bei schlechtem Wetter fallen die Veranstaltungen aus. Weitere Informationen zum Spielplan sind unter www.theater.wolfsburg.de zu finden.

6. Das gilt jetzt für den Sport:

Freuen könnten sich ab Donnerstag wahrscheinlich auch alle Sportfans: Mannschaftssport ist drinnen und draußen ab einer Inzidenz von unter 50 wieder zulässig. Allerdings nur für negativ Getestete, Geimpfte und Genesene. Sporthallen, Fitnessstudios, Indoor-Fußballplätze, Kegelbahnen und Co. dürften daher öffnen – sofern die Betreiber die strengen Hygiene-Auflagen erfüllen können.

7. Die Maskenpflicht bleibt vorerst unverändert:

Gifhorn hat als Reaktion darauf, dass die Inzidenz seit Tagen unter 50 liegt, am Sonntag die Maskenpflicht in der Fußgängerzone aufgehoben. In Wolfsburg sei das vorerst nicht geplant, erklärt die Stadt auf WAZ-Nachfrage. Hinsichtlich weiterer Lockerungen stimme man sich stattdessen eng mit Braunschweig ab. „Wir sind sehr glücklich darüber, dass die Inzidenz aktuell eine stark sinkende Tendenz hat. Gleichzeitig möchten wir die Wiedereröffnung von Handel und Gastronomie auf keinen Fall gefährden. Daher haben wir entschieden, die Maskenpflicht in der Fußgängerzone zunächst aufrechtzuerhalten“, erklärt Oberbürgermeister Klaus Mohrs.

Die Maskenpflicht in der Fuzo: Gifhorn hat sie aufgehoben, in Wolfsburg gilt sie weiterhin. Quelle: Archiv

8. Ausblick für Bars und Discos:

Clubs, Bars und Discos dürften erst dann wieder unter Auflagen Gäste empfangen, wenn die Inzidenz stabil unter 35 ist. In Wolfsburg könnte es schon in der kommenden Woche so weit sein...

Von Melanie Köster