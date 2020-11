Zweites Buch über Wendschott: Werner Scholz erzählt Geschichte seit 1945

Wendschott

Werner Scholz ist fleißig: Der Ortsheimatpfleger hat jetzt sein zweites Buch über Wendschott geschrieben. In „ Wendschott – ein Dorf wächst...“ widmet er sich der Ortsgeschichte seit dem Kriegsende 1945. Das Buch hat eine Auflage von 1000 Exemplaren und ist ab sofort erhältlich.

Das erste Büchlein über Wendschott veröffentlichte der pensionierte Lehrer (Religion und Werken) vor fünf Jahren. Es hieß „ Wendschott – ein Dorf im Wandel der Zeit“ und fasst die Geschichte des Rundlingsdorfes von 1366 (erste urkundliche Erwähnung) bis 1945 (Kriegsende) kompakt und informativ zusammen. Danach hat der heute 78-Jährige weiter in den Archiven und Bibliotheken recherchiert, um den zweiten Teil der Wendschotter Geschichte bis heute niederschreiben zu können – neben seinen ehrenamtlichen Tätigkeiten als Schiedsmann und Leiter des Heimatmuseums.

Anzeige

Knackige Texte, viele Fotos und Karten, informative Grafiken

Das Ergebnis ist sehr informativ geworden: Auf rund 50 Seiten zeichnet er die rasante Entwicklung des Ortes nach – mit kurzen, knackigen Texten, vielen Fotos und Karten sowie mit übersichtlichen Grafiken. Für ihn gab es nach dem Zweiten Weltkrieg drei einschneidende Wendepunkte: Der Zuzug von Flüchtlingen nach dem Krieg aus den Ostgebieten. „Damals hat man erstmals Baugebiete ausgewiesen“, so Scholz.

Zur Galerie „Wendschott – ein Dorf wächst...“: Werner Scholz hat ein informatives zweites Buch über Wendschott geschrieben. Mit Grafiken, Fotos und Karten.

Die nächste Zäsur sei die Gebietsreform 1972 gewesen: Wendschott gehörte plötzlich nicht mehr zum Kreis Helmstedt, sondern zur Stadt Wolfsburg. Wieder wurden Baugebiete ausgewiesen. 1990 folgte die deutsche Einheit: „Dadurch kamen neue Bundesländer hinzu und Wendschott als Siedlungsgebiet wurde bevorzugt, da der Arbeitgeber Volkswagen zu den neuen ostdeutschen Bundesländern sehr nahe liegt“, so Scholz. Das Ergebnis: Die Einwohnerzahl stieg von 340 (1939) auf knapp über 3000 in 2016. Mittlerweile, so Scholz, steuere sie auf 4000 zu.

Kita und Schulerweiterung dank vieler neuer Einwohner

Die Folge sei eine deutlich verbesserte Infrastruktur: Die Grundschule – vor einigen Jahren stand die Schließung im Raum – wurde vergrößert, eine Kita gebaut, Aldi baut bald einen größeren Supermarkt. Das Fazit von Werner Scholz: „Aus dem Rundlingsdorf mit Agrarland wurde ein Siedlungsdorf mit Bauland“. Ein Blick in den Ortskern verrät: Dank neuer Bebauung wird die Einwohnerzahl weiter wachsen und Wendschott weiter verändern.

Möglich wurde das Buchprojekt durch Bauinvestor Günther Rippel: „Er hat die 1000 Exemplare gesponsert“, betont Werner Scholz. Herausgeber ist der Dorfverein Wendschott. „Wir wollen das Buch bei Jubiläen verschenken“, kündigt Vereins-Vorsitzender Michael Kienapfel an. Auch Rippel nutzt das Buch als Geschenkidee – für Käufer von Wohnungen und Häusern im künftigen Neubaugebiet Galgenkamp. Ansonsten gibt es das zweite Wendschott-Buch beim Dorfverein und natürlich bei Werner Scholz (Zur Wipperaller 20, Telefon 053 63/ 70 43 39) – kostenlos.

Von Carsten Bischof