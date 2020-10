Zu viele Leerfahrten: Neuhäuser wollen weniger Busverkehr

Neuhaus

Die Wolfsburger Verkehrs-GmbH (WVG) sitzt in der Zwickmühle: Einerseits hat sie vom Rat der Stadt Wolfsburg den Auftrag bekommen, eine vernünftige ÖPNV-Anbindung in allen Orts- und Stadtteilen zu gewährleisten. Andererseits schimpfen Bürger über viel zu viel Busverkehr und scheinbar unnötige Leerfahrten – wie in Neuhaus.

Hier schütteln Anwohner der Seerosenstraße nur noch mit dem Kopf: „Seit Ostern des letzten Jahres lassen die Stadt Wolfsburg und die WVG 70 Busse am Tag leer durch Neuhaus fahren“, sagt Hans-Joachim Peckruhn. „Sie stehen 20 Minuten, sie fahren weg und sind gleich wieder da.“ Er wohnt direkt an der Bushaltestelle und meint vor allem die Linie 204. Von ihr würden oft zwei Busse an der Haltestelle stehen – wobei der eine Bus eine achtminütige Extrarunde durch Neuhaus fahre.

Vorwurf: Schwere Busse fahren die Straßen kaputt

Ein weiterer Anwohner, Ernst Egger, wundert sich über die vielen Leerfahrten: „Das Angebot für Neuhaus ist, abgesehen vom Schülerverkehr, völlig überdimensioniert. Der Bedarf an ÖPNV ist einfach nicht da.“ Hinzu komme das Gewicht der Busse: „Die fahren hier über Straßen wie etwa den Alexanderberg, die dafür überhaupt nicht ausgelegt sind – die fahren uns die Straßen kaputt“, sagt Dieter Berger – auch er wohnt am Alexanderberg.

Hinzu kommt: „Die Zuckelei mit dem Bus in die Stadt dauert eine halbe Stunde – für sechs Kilometer“, betont Peckruhn. Sein Fazit: „Mit diesem Fahrplan wird täglich viel Geld verbrannt.“ Immerhin: Mit dem neuen Fahrplan seien zumindest die Fahrten spätabends/nachts sowie am Wochenende heruntergefahren worden. Weniger und vor allem kleinere Busse – das wäre die ideale Lösung für Neuhaus.

Ortsbürgermeister Friedrich versteht die Kritik der Bürger

Wirklich zufrieden ist auch Ortsbürgermeister Hans-Jürgen Friedrichs ( SPD) nicht mit dem Fahrplan in Neuhaus: „Ich habe ihn nicht verstanden“, sagt er. Ihm habe die WVG erklärt: Weil der Fahrer des ersten Busses eine Pause machen muss, würde ein zweiter Bus die Linie übernehmen und dann eine Schleife durch Neuhaus fahren.

WVG-Sprecherin Sabrina Lampe

Sabrina Lampe Quelle: Stadtwerke

kann die Kritik nicht ganz nachvollziehen: „Mit der Linienführung setzen wir den Beschluss des Rates der Stadt Wolfsburg über die Fahrpläne um.“ Der WVG sei „intensiv“ von Behörden und von der Politik beraten worden. „Im Ergebnis wurde dieser Fahrplan beschlossen und wird auch von uns gefahren.“

Konkret zu Neuhaus: Die Haltestelle Seerosenstraße sei zum einen die Endhaltestelle einer Linie und zum anderen die Grenze eines Verkehrsnetzes. Zudem gebe es „besondere zeitliche Anforderungen zwischen stadteinwärts und -auswärts stattfindenden Fahrten einer Linie. Konkret: „Deshalb kommt es einerseits zwischen den Haltestellen ’Burg’ (Ende der Fahrt stadtauswärts) und ’ Seerosenstraße’ (Beginn der Fahrt stadteinwärts) zu Umsetzfahrten und andererseits zu teils sehr schwach besetzten Fahrtabschitten in Neuhaus“, erklärt Lampe.

Umsetzfahrten sind wichtig für den Fahrplan

Es gebe keine „ Leerfahrten“, sondern Umsetzfahrten. Einen „Ringverkehr“ ausschließlich in Neuhaus gebe es daher auch nicht. Allerdings, so Sabrina Lampe, könne es die WVG nicht allen Recht machen: Manche beklagen eine vermeintlich mangelnde Anbindung, andere zu viel Busverkehr.

Von Carsten Bischof