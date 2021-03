Wolfsburg

Das stinkt den Mitgliedern des Ortsrates Neuhaus/Reislingen und der Bevölkerung seit langem: Bei ansteigenden Temperaturen verbreitet der Teich an der Burg Neuhaus unangenehmen Geruch. Die Ursachen sind offenbar die zunehmende Verschlammung und der schlechte Zustand des Wassers.

In der Sitzung des Ortsrates am Donnerstag, die mit der Präsenz einiger Mitglieder im Wolfsburger Rathaus sowie digitaler Verbindung durchgeführt wurde, brachte Thomas Heyn (SPD) das leidige Thema erneut aufs Tapet. „Dieser faulige Geruch wird uns demnächst sicher wieder beschäftigen“, erklärte Heyn und erinnerte daran, dass dieses Problem bereits seit Jahren auftrete, sobald das Wasser etwas wärmer werde. Es müsse endlich etwas für die Wiederbelebung des Teichs getan werden.

Ortsbürgermeister Hans-Jürgen Friedrichs (SPD) führte die schlechte Wasserqualität auf vermutlich unzureichende Sauerstoffzufuhr zurück. Eine Fontäne zur Belüftung sei schon mal ins Gespräch gebracht worden, aber aus Gründen des Denkmalschutzes nicht realisiert worden.

CDU-Fraktionssprecherin Christine Fischer berichtete, dass eine Entschlammung schon vor einigen Jahren geplant worden ist. Die Ausschreibung der Arbeiten habe jedoch immense Kosten offenbart, vor allem die Entsorgung könnte problematisch sein. Fischer: „Mittlerweile gehen die Enten zu Fuß über den Teich“, so dass an einer Entschlammung wohl kein Weg vorbei führe. Bei der aktuellen Kassenlage sehe sie allerdings leider schwarz, dass dieses Vorhaben zeitnah durchgeführt werden könne. Der Ortsrat forderte dennoch in einem interfraktionellen Antrag die Prüfung, ob eine Entschlammung möglich sei.

Und das war auch noch Thema im Ortsrat Neuhaus/ Reislingen:

Ein wesentlich erfreulicheres Thema hatte es zum Anfang der Sitzung gegeben. In einer schriftlichen Kenntnisgabe ging es um die geplante Erweiterung der Grundschule Käferschule am Standort Reislingen. Nach jetzigen Planungen wird die Stadt dafür rund 6, 2 Millionen Euro investieren. Die Grundschule soll durch einen Erweiterungsbau und Bestandsanpassungen so ausgestattet werden, dass einschließlich des Standorts Neuhaus dauerhaft vier Züge beschult werden können und am Standort Reislingen ein ausreichendes Ganztagsangebot zur Verfügung steht.

Um die Baumaßnahme termingerecht starten zu können, sind auf dem Gelände der Käferschule bereits Rodungsarbeiten durchgeführt worden. Als positiv wertete der Ortsbürgermeister zudem den Baubeginn der Mehrzweckhalle in dieser Woche und die Dachreparatur der Dreifeldhalle.

Forderung nach schnellem Internet für die Ortsteile

Wie in zahlreichen anderen Ortsräten fragt man auch in Neuhaus/Reislingen nach der Versorgung mit schnellem Internet. Die digitale Sitzung am Donnerstag hat erneut unter Beweis gestellt, dass ein Anschluss ans Glasfasernetz dringend erforderlich ist. Christine Fischer warnte allerdings davor, sich vorschnell an einen privaten Anbieter zu binden. „Wir sollten vorsichtig sein, uns bei einem Fremden einzukaufen“, sagte die CDU-Fraktionsvorsitzende.

Von Burkhard Heuer