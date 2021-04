Vorsfelde

Dass Zahlen nicht alles erzählen und warum die Aufklärung von Straftaten oft nicht gelingt, erläuterte Kriminalhauptkommissar Detlev Wenzel beim Pressegespräch zur Bilanz der Polizeistation Vorsfelde für das Jahr 2020. Nur etwas mehr als die Hälfte der angezeigten 819 Straftaten konnten aufgeklärt werden.

Messerangriff in Hehlingen

Nicht bei allen Fällen war bis zum Schluss das Vorsfelder Team ermittelnd tätig. Für Straftaten gegen das Leben oder Taten, die mit anderen Stadtteilen in Verbindung stehen – wie Wohnungseinbrüche oder Attacken auf Autos mit Sekundenkleber (übrigens 36 rund um Vorsfelde) – sind Abteilungen in Wolfsburg zuständig. Diese begleiteten dann auch den geständigen Täter im heftigsten Fall, einem Messerangriff in Hehlingen im April 2020, bis vor Gericht, wo er wegen schwerer Körperverletzung verurteilt wurde. Ein Großteil der weiteren angezeigten Körperverletzungen, nämlich 60 von insgesamt 83 (Vorjahr 76), seien leichtere Formen gewesen. „Zum Beispiel, wenn jemand nach einem Schubser fällt und sich eine Platzwunde zuzieht“, erläutert Wenzel. Die sogenannte häusliche Gewalt habe, anders als befürchtet, zumindest laut den Anzeigen trotz Corona-Krise nicht erheblich zugenommen.

Polizeistation Petristraße: Die Kriminalstatistik für Vorsfelde erläuterten (v.l.) Carsten Sperling, Karsten Aselmann und Detlev Wenzel. Quelle: Roland Hermstein

In die Statistik der Vorsfelder fließen alle Taten ein, die vor Ort stattfanden. Detlev Wenzel arbeitet in Vorsfelde unter Regie des Stationsleiters Karsten Aselmann. Gemeinsam erläuterten sie die auffälligsten Veränderungen zum Vorjahr. Was beide freut: Die Zahl der Diebstähle aus Wohnungen (17, Vorjahr 29) und speziell die Einbrüche bei Tag (8, Vorjahr 17) sind erheblich zurückgegangen. Zudem konnten 13 Taten aufgeklärt werden – immerhin 39 Prozent und damit 7 Prozent mehr als 2019.

Bitte: Schnell alarmieren

Beides ist aufmerksamen Zeugen und Zeuginnen sowie der schnellen Alarmierung zu verdanken. Die würde sich Wenzel auch bei anderen Straftaten wünschen. „Wenn Leute erst Tage später aufs Revier kommen, können wir kaum Spuren sichern“, sagt er. Zudem wundert sich Wenzel über Leichtsinn in Supermärkten, wo Taschen inklusive Geldbörse im Einkaufswagen liegen.

Straftaten und Aufklärungsquote Die Tatortstatistik der Polizeistation Vorsfelde umfasst die Ortsteile Almke, Barnstorf Hehlingen, Neindorf, Neuhaus, Nordsteimke, Reislingen, Velstove, Wendschott und natürlich Vorsfelde (inklusive Bürgerkämpe). Im gesamten Bereich lebten im Berichtszeitraum rund 32.990 Menschen. Insgesamt registrierte die Polizei im vergangenen Jahr 819 Straftaten, das sind 74 weniger als 2019. Die Aufklärungsquote lag mit rund 52 Prozent etwas unter der vom Vorjahr (54 Prozent). Im fünf-Jahres-Vergleich war das Jahr 2020 aus Sicht der Vorsfelder Kriminalistik durchwachsen. 2017 gab es auch ohne Corona nur 820 angezeigte Taten, die Aufklärungsquote lag in diesem Jahr mit 58 Prozent aber deutlich über dem Durchschnitt. Am geringsten war die Aufklärungsquote im Jahr 2018 (45 Prozent, 984 Taten), die meisten Verbrechen gab es 2016 (986, knapp 50 Prozent wurden aufgeklärt).

Die Zahl der Fahrraddiebstähle ist von 64 auf 24 gesunken, was vor allem an Corona mit einem nur spärlich oder gar nicht besuchten Schulzentrum liegt. „Keine Schüler, keine Fahrräder“, so Wenzel. Einige Diebe wurden aber in Kellerräumen von Mehrfamilienhäusern fündig. „Es gab in keinem Fall Täterhinweise.“

Die Zahl der Sachbeschädigungen an Pkw ist von 157 auf 89 gesunken, die der Betrugstaten ist nur leicht von 63 auf 65 gestiegen. Das allerdings täusche gewaltig, denn: Internetbetrug wird statistisch am Wohnsitz des Täters oder der Täterin erfasst und nicht dort, wo es Opfer gibt.

Zahlen zu Straftaten im Detail (Auswahl) Versuchte Tötung: 1 Körperverletzung: 83 Wohnungseinbrüche: 17 Tageswohnungseinbruch: 8 Fahrraddiebstahl: 24 Sachbeschädigung an Pkw: 89 Davon Kleberattacken: 36 Betrug: 65

Polizeioberkommissar Carsten Sperling, der sich in seinem Bilanzbericht mit Verkehrsunfalldaten beschäftigte, spricht „zumindest gefühlt“ von einem massiven Anstieg bei Enkeltricks, Schockanrufen oder Betrug mit Online-Banking-Daten. „Der Kollege, der sich hier schwerpunktmäßig damit beschäftigt, bekommt so gut wie jeden Tag mehrere Fälle auf den Tisch“, berichtet er.

Von Andrea Müller-Kudelka