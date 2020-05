Wolfsburgerin Laura Lehmann hält ihr erstes Buch in den Händen

Wolfsburg

Traum erfüllt: Die Hehlingerin Laura Lehmann hat ihren ersten Fantasy-Roman geschrieben. Seit mehr als drei Jahren arbeitete die 27-Jährige an dem 516-seitigen Buch, seit dem 8. April ist es unter dem Titel „Der Legende dunkles Herz“ erhältlich.

„Es war ein überwältigendes Gefühl, als ich das Buch endlich in der Hand hielt“, erzählt Lehmann. Der Fantasy-Roman handelt von einem dunklen König, der einst über das vereiste Königreich Arras herrschte und nun erneut die Herrschaft an sich reißen will. Deshalb entführt der König den Feuermagier Epheles, da er seine Macht braucht. Jedoch will ihn Epheles’ Verlobte, Nuala, retten und dabei entdeckt sie selber eine magische Kraft.

Spannender Fantasy-Roman aus Wolfsburg

Die Geschichte wird aus zwei Perspektiven erzählt, einmal aus der Sicht von Nuala und aus der Sicht von Epheles. „Ich habe mir erst den einen Handlungsstrang überlegt und anschließend den anderen“, erklärt die Wolfsburger Hobby-Autorin. Dabei hat sie beide Texte zuerst per Hand aufgeschrieben und danach am Computer abgetippt. „So kann ich es beim Abtippen gleich Überarbeiten“, betont die ausgebildete Sozialassistentin.

Endlich veröffentlicht: Mit Blick auf den Garten hat Laura Lehmann immer geschrieben, jetzt steht sie dort mit ihrem Debüt-Roman. Quelle: Boris Baschin

Beim Fahrradfahren im Sommer kam die Idee

Die Idee zu der kalten Fantasiewelt Arras hatte Lehmann im Sommer 2013 bei einer Fahrradtour. „Es war so heiß und ich habe nur an eine eisige Landschaft aus Eis und Schnee gedacht“, so die Hehlingerin. Die Idee schrieb sie sofort in ein kleines Notizbuch, welches sie immer wieder zur Hand nahm, sobald sie einen weiteren Einfall hatte. Drei Jahre später, im Oktober 2016, entschied sie sich, aus den vielen Ideen ein Buch zu schreiben.

Lehmann ging strukturiert an die Sache heran: Neben ihrem Laptop lag das Notizbuch und das handgeschriebene Manuskript. „Ich brauche einen festen Arbeitsplatz, am liebsten schreibe ich am Schreibtisch mit Blick auf den Garten“, erzählt sie.

Charaktere und Geschichte musste überarbeitet werden

Nach sechs weiteren Monaten haben einige Testleser den ersten Versuch gelesen. Die aufmerksamen Fantasy-Fans wollten mehr über einige Protagonisten erfahren und deshalb überarbeitete sie den Roman noch einmal. Schließlich schickte Lehmann das Manuskript an einige Verlage, der Eisermann-Verlag war begeistert und legte den Debüt-Roman auf.

Lehmann hat gerade ihre Prüfung zur Betreuungskraft abgeschlossen, doch ihren Wunsch behält sie weiter fest im Blick. „Bereits in der vierten Klasse wollte ich als Autorin arbeiten“, erinnert sich Lehmann. Im Moment schreibt die Wolfsburgerin an einem Fantasy-Roman, der an das Alte Ägypten angelehnt ist, und einer Geschichte, die nach einer Postapokalypse spielt.

Der Fantasy-Roman „Der Legende dunkles Herz“ kann im Eisermann-Verlagsshop und bei der Autorin per E-Mail unter lauralehmann.autorin@yahoo.com bestellt werden – auf Wunsch auch mit Signatur und Widmung.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig