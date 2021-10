Wolfsburg gratuliert: Luca Ricke ist der beste Dachdecker-Azubi

Reislingen

Luca Ricke gehört zu den besten Nachwuchshandwerkern 2021. Der frischgebackene Geselle der Reislinger Dachdeckerei Jakobides hat seine dreijährige Ausbildungszeit nicht nur um ein halbes Jahr verkürzt, sondern auch noch mit Note 2 beendet. Damit gehört er zu den besten 41 Handwerker-Azubis im Kammerbezirk Braunschweig-Lüneburg-Stade.

Nach ihrem Sieg auf Kammerebene haben die jungen Leute außerdem die Chance, den Landestitel zu holen und vielleicht sogar bundesweit die oder der Beste zu werden. „Ich bin stolz auf diese jungen Handwerkerinnen und Handwerker, die in unserem Wirtschaftsbereich in diesem Jahr die beste Gesellen- oder Abschlussprüfung abgelegt haben“, gratulierte Kammerpräsident Detlef Bade bei einer Feierstunde in Braunschweig. Die Ausbilder hätten großen Anteil an diesen besonderen Leistungen. Deshalb bekamen die Betriebe ebenso wie die erfolgreichen Azubis jeweils eine Urkunde.

Luca arbeitet gern mit den Händen

Luca Ricke freut sich über seine Auszeichnung – sein Chef Uwe Jakobides auch. Für Luca war nach der Schule schnell klar, dass er in einen handwerklichen Beruf gehen möchte. „Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen, arbeite gern mit den Händen, mag die Höhe und bin gern an der frischen Luft“, erklärt der 23-Jährige. Also beste Voraussetzungen für einen Dachdecker.

Ausgezeichneter Dachdecker-Azubi Luca Ricke:

Dass er gerade bei der Dachdeckerei Jakobides gelandet ist, liegt an seinem Bruder Max. Der hat dort ebenfalls seine Ausbildung gemacht, arbeitet dort mittlerweile als Geselle. „Er hat mir gesagt, dass es ein guter Betrieb ist“, erzählt Luca. 2017 schnupperte er bei Jakobides zunächst als Helfer in den Dachdeckerberuf, im September begann seine Ausbildung. Denn schnell war ihm klar: „Es muss eine Ausbildung sein, sonst kommt man später beruflich nicht weiter.“

Ausbildung wegen guter Leistungen verkürzt

Und noch etwas war schnell klar: Luca entwickelte sich zu einem richtig guten Azubi. In der Praxis, aber auch in der Berufsschule. Sogar das für viele Ausbildende leidige Thema Berichtsheft erledigte Luca mühelos. Quasi nebenbei: „Ich habe es immer sofort nach jedem Arbeitstag geschrieben.“

Luca Ricke ist der beste Dachdecker-Azubi Luca Ricke im Kammerbezirk. Quelle: Britta Schulze

Weil seine Leistungen so gut waren, durfte er seine Ausbildung um ein halbes Jahr verkürzen. Schon die Zwischenprüfung lief gut, jeweils Note 2 in Theorie und Praxis. Deshalb war der Ehrgeiz natürlich groß, die Abschlussprüfung ebenfalls gut zu meistern. Sie lief gut. So gut, dass der junge Mann aus Kusey die Gesamtnote 2 schaffte. Damit gehört er im Kammerbezirk zu den Besten. Der Kammerbezirk ist ziemlich groß: Braunschweig, Stade und Lüneburg gehören dazu. Er reicht von Cuxhaven bis Clausthal-Zellerfeld.

Wer eine gute Ausbildung abliefert, könnte vielleicht ein guter Meister werden. Luca Ricke könnte sich das gut vorstellen. Vorher möchte er aber noch einige Jahre als Geselle arbeiten. Bei der Dachdeckerei Jakobides.

Von Sylvia Telge