Kästorf/Warmenau

Der Zutritt zum ehemaligen Romantik-Park „Landleben“ ist Unbefugten untersagt. Und unbefugt sind momentan alle außer den beauftragten Experten und Expertinnen, die zum Beispiel naturschutzfachliche Gutachten erstellen. Im Rahmen des Bauleitplanvorhabens, das zwei Investoren eine Wiederbelebung des Areals ermöglichen soll. „Schöne Heide“ soll es danach heißen und in zwei Bereiche geteilt sein, Ausnahmsweise ist es in diesem Fall vielleicht ganz gut, dass das Verfahren lange dauert...

Denn die Investoren sind von Corona gebeutelt. Wolfsburgs Marketing Gesellschaft bleibt trotzdem optimistisch. „Nach Abschluss der Voruntersuchungen hoffen wir, dass eine verlässliche Perspektive für die geplanten freizeitwirtschaftlichen Nutzungen gegeben ist, das Bauleitplanverfahren planmäßig und zielstrebig umgesetzt wird und die Investitionen gelingen“, äußern sich die beiden WMG-Geschäftsführer Dennis Weilmann und Jens Hofschröer auf WAZ-Anfrage.

Bildergalerie: So sieht es gerade im alten Landleben aus

Zur Galerie Das Bauleitplanverfahren zieht sich. Noch laufen Vorbereitungen im Wolfsburger Rathaus für das Garten-Erlebnis-Zentrum „Schöne Weide“ und „Karls Erlebnisdorf“ rund um die Erdbeere auf dem Areal des Romantikparks Landleben. So sieht es dort zurzeit aus.

Warmenaus Ortsbürgermeisterin Angelika Jahns berichtet, sie erhalte immer wieder Anfragen – vor allem von Familien, die es kaum erwarten können, dass „Karls Erlebnis-Dorf“ in der „Schönen Heide“ eine neue Niederlassung eröffnet. Sieben dieser ganz speziellen Hofläden rund um die Erdbeere gibt es bisher im Osten Deutschlands, mit gratis Freizeitspaß – von der Kartoffelsackrutsche im „Geburtsort“ in Rövershagen bei Rostock bis hin zur Wildwasser-Erbeer-Bahn in Elstal bei Berlin. 2020 jedoch machte Firmenchef Robert Dahl rund 20 Prozent Verlust wegen Corona – das wären laut den bekannten Erträgen mindestens 30 Millionen Euro.

So sieht „Karls Erlebnisdorf“ in Warnsdorf bei Lübeck aus: Der nächste Themenpark soll in Wolfsburg eröffnen. Quelle: Karls Erlebnisdorf

Funkes Planungen laufen schon seit 2017

Die WMG hält sich dazu konkret bedeckt. „Im Allgemeinen schränken Investoren von Spezialimmobilien und Betreiber und Betreiberinnen von freizeitwirtschaftlichen Angeboten nach den zwei in Folge der Corona-Pandemie entstandenen Lockdowns und einer weiterhin fragilen Perspektive ihrer Geschäftsmodelle die Entwicklung neuer Standorte zugunsten der Sicherung und Attraktivierung bestehender Standorte ein“, heißt es von der Presseabteilung. Beide Projekte für das Areal Schöne Heide seien hiervon maßgeblich betroffen, „wobei insbesondere die von der Vorhabenträgerin Funke beabsichtigte Hotelentwicklung ein nachhaltiges Erstarken des Tourismus in Wolfsburg wie auch die Umsetzung des Gesamtkonzeptes voraussetzen wird“.

Gibt es eine Zwischennutzung für das Gelände in Warmenau?

Thomas Funke plant schon seit 2017. Tatsächlich hatten zuletzt Mitglieder im Bauausschuss Zweifel daran geäußert, ob ein mehrstöckiger Hotelneubau, wie ihn der Braunschweiger plant, noch zeitgemäß ist. Andererseits: Zusammen mit den von Funke zusätzlich vorgesehenen Angeboten im Bereich Gastronomie oder Garten und in Kooperation mit dem Erdbeer-Erlebnis-Dorf von Karl Dahls Enkel Robert könnte es durchaus Bedarf geben.

Eine konkrete Ausarbeitung der Konzepte sei jedoch im Moment noch gar nicht das Thema, meint Jens Hofschröer: „Vielmehr stehen aktuell die Abstimmung mit den möglichen Investoren sowie die Erarbeitung der für das Bauleitplanverfahren erforderlichen gutachterlichen Grundlagen im Vordergrund.“ Parallel würde eine Zwischennutzung des Geländes und der vorhandenen Gebäude geprüft. Auch das gab’s schon mal: 2019 nutzte die „Magic-Move-Golfakademie“ das Grün.

Von Andrea Müller-Kudelka