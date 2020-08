Alt Wolfsburg/Vorsfelde

Das wird interessant: Stadtmuseums-Mitarbeiter Tom Hartmann lädt am Sonntag, 30. August, zu einer Führung zur „Lokalgeschichte des Vorsfelder Werders“ ein. Treffen ist um 15 Uhr am Schloss Wolfsburg, im Stadtmuseum in den Remisen.

Tom Hartmann absolviert aktuell ein Freiwilliges Soziales Jahr im Stadtmuseum Schloss Wolfsburg und konzentriert sich dabei auf die Wolfsburger Lokalgeschichte. Im Rahmen der Open Air-Begehung am Schloss will er den maximal neun Teilnehmern Einblicke in die mittelalterliche Geschichte ermöglichen. So geht es etwa um die Fragen, wie und wann der Werder besiedelt wurde und warum die meisten Dörfer eine Rundlingsform aufweisen. Zudem geht es um die Grenzkonflikte der damalige Zeit.

Anzeige

Tom Hartmann erklärt geschichtliche Zusammenhänge

Zur Einordnung: Die Siedlungen des Vorsfelder Werders befinden sich auf dem Gebiet, das im Süden von Vorsfelde, im Westen von Warmenau, im Norden von Bergfeld und im Osten von Rühen begrenzt wird. Mit Blick auf die historischen Bauten rund um das Schloss Wolfsburg will Tom Hartmann den geschichtlichen Zusammenhang erklären. Er hat ein Modell eines Rundlingsdorfes angefertigt und will es am Sonntag zeigen und erläutern. Zudem hat Hartmann eine Broschüre zu diesem Thema erarbeitet und stellt sie am Sonntag ebenfalls vor.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Die Teilnahme an der Führung ist kostenlos, das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist Pflicht. Infos und Voranmeldung unter Telefon 053 61/ 28 10 40 oder per Mail unter stadtmuseum@stadt.wolfsburg.de.

Von der Redaktion