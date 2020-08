Vorsfelde

Der Appell „Leg doch mal das Handy weg“ wäre in der vergangenen Woche im Jugendhaus ASS in Vorsfelde keineswegs zielführend gewesen. Stattdessen wurden das Smartphone und weitere digitale Geräte bei der „Social Media Week“, einem Sommerferienangebot der städtischen Jugendförderung, bewusst in den Fokus gerückt.

Sechs Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren durften sich gemeinsam mit zwei medienpädagogischen Fachkräften eine Woche lang in allen Themenbereichen der gerade angesagten Sozialen Netzwerke auszutoben. Zudem standen praktische Übungen mit der Spiegelreflexkamera auf dem Programm. Dabei lernten sie die Bildperspektiven kennen und drehten Videos mit Mikrofonen. Anschließend wurden die Bilder bearbeitet und das Videomaterial geschnitten. „Es war sehr beeindruckend, die ganze Technik nutzen zu dürfen“, sagte Teilnehmer Mattis.

Anzeige

Wolfsburger fotografieren mit Licht

Besondere Höhepunkte waren unter anderem das fotografische "Malen" mit Licht, das sog. Light Painting, die Arbeit mit dem Greenscreen sowie die Bearbeitung der entstandenen Bilder mit einem Grafikprogramm. Außerdem tauschten sich die jungen Wolfsburger zu den aktuellen Trends in den Sozialen Medien aus. Am Freitag wendeten die Fotografen ihre Fähigkeiten auf den drei Aktivspielplätzen der Jugendförderung in Wolfsburg an. Alle Ferienangebote der Jugendförderung, für die es zum Teil noch freie Plätze gibt, sind online unter www.ferien-wolfsburg.de einzusehen und können auch direkt gebucht werden.

Von der Redaktion