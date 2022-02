Vorsfelde

Im DRK-Altenheim in Vorsfelde war tierisch was los: Shetlandpony Paul besuchte am Donnerstag die Einrichtung in der Fritz-Weiberg-Straße. Er blieb aber nicht vor dem Eingang oder im Garten stehen – der kleine Kerl marschierte durch die Wohnebenen und fuhr sogar Fahrstuhl. Die Senioren waren begeistert und Besitzerin Manuela Stöhr ebenfalls.

„Er ist total brav – ein echtes Goldstück“, lobte sie. Das ist der Paul. Er ließ sich die Mähne streicheln, den Rücken kraulen und war ganz, ganz vorsichtig. Die Bewohner des Altenheims hatten ihre Freude an dem vierbeinigen Besuch. Besonders das einrasierte Herz am Hinterteil des Shetlandponys sorgte für Aufsehen bei Senioren und Pflegepersonal.

Shetty Paul ist 18 Jahre alt

Paul ist 18 Jahre alt. Manuela Stöhr hat ihn vor vier Jahren gekauft. Die begeisterte Reiterin hat bereits ein „großes“ Pferd, suchte aber noch etwas Kleineres. Über eine Anzeige kam sie zu Paul. Eigentlich störte sich die Vorsfelderin an Pauls rotbrauner Fellfarbe. Doch als sich die beiden persönlich sahen, war Manuela Stöhr sofort von Pauls ruhig-freundlichen Wesen angetan.

Mutig: Shetland-Pony Paul fährt mit Tasja Szalek Fahrstuhl. Quelle: Britta Schulze

Zum Reiten wollte sie ihn nicht haben. Auch nicht als „Rasenmäher für den Vorgarten“. Also spaziert sie mit ihm am Allerpark herum. Die Kinder, die sie treffen, sind jedes Mal begeistert. Ebenso von der zweirädrigen Kutsche, mit der Paul und seine Besitzerin unterwegs sind. Also kam Manuela Stöhr die Idee, mal einen Kindergarten zu besuchen.

Besitzerin Manuela Stöhr ist sehr stolz

Das klappte prima. „Paul zaubert allen Menschen ein Lächeln ins Gesicht“, sagt die Besitzerin stolz. Das sprach sich herum und machte Lust auf mehr. Auch das DRK-Pflegeheim in Vorsfelde hörte davon. Dort engagiert sich auch die Schwiegermutter von Manuela Stör ehrenamtlich.

Ein Shetty im Seniorenheim:

So kam eins zum anderen und Paul hatte am Donnerstag seinen ersten Auftritt in einem Seniorenheim. „Hunde besuchten uns schon, aber ein Pony noch nie“, freute sich Heike Shdah-Puschkin vom begleitenden Dienst.

Nicht nur das. Das Heim fragte, ob Shetty Paul auch ins Gebäude kommt. „Das hatte ich vorher noch nie ausprobiert“, sagt Manuela Stöhr. Also machte sie einen Test zuhause. Den Paul bestand. Im DRK-Heim fuhr er sogar Fahrstuhl – begleitet von Tasja Szalek.

Also eine rundum gelungene Premiere. Weil alles so gut klappte, will Manuela Stöhr die Besuche mit ihrem Shetlandpony ausweiten. Dafür will sie für Paul sogar einen Superman-Umhang nähen lassen...

Von Sylvia Telge