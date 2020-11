Nordsteimke

Heimatpflege – das klingt für die meisten Wolfsburger nicht gerade spannend. „Dabei ist das eine unglaublich interessante und abwechslungsreiche Aufgabe“, sagt Marlis Oehme. Die Nordsteimkerin ist seit fast einem Jahr die neue ehrenamtliche Stadtheimatpflegerin von Wolfsburg. Und sie hat sich viel vorgenommen: „Ich möchte die Heimatpflege für viel mehr Menschen, vor allem für Jüngere, attraktiver machen.“

Heimatpflege – für die 62-Jährige ist das viel mehr als das Erstellen von Ortschroniken oder das Sammeln von alten Fotos und Dokumenten. Ihr geht es beispielsweise ganz konkret um den Erhalt und die Geschichte von historischen Ortskernen oder Traditionsgaststätten. Oder um die Auswirkungen, die das Mega-Baugebiet Sonnenkamp für Nordsteimke und Hehlingen hat. Oder die Veränderung von Wendschott durch die Neubaugebiete der vergangenen Jahre. „Dort“, so die studierte Historikerin, „beklagen sich Altbürger beispielsweise darüber, dass sie keinen richtigen Ortskern mehr haben.“

Entwicklung von Neubaugebieten gehört zur Heimatpflege

Stichwort Neubaugebiete: „Auch die Quartiersentwicklung gehört zur Heimatpflege“, erklärt Marlis Oehme. „Wie integriere ich ein Baugebiet in die vorhandene Bebauung?“ Und Neubürger in die bestehende Ortsgemeinschaft? Einen immer größeren Stellenwert würden zudem Naturschutz und Landschaftspflege einnehmen. Und: Was ist schön und liebenswert in Wolfsburg? Was ist besonders an Wolfsburg? Wie erhalten wir es? Das steht für Marlis Oehme im Zentrum ihrer Arbeit.

Obwohl sie „nur“ ein Ehrenamt hat, ist sie in die Wolfsburger Stadtverwaltung integriert, ähnlich wie der Naturschutzbeauftragte der Stadt, Michael Kühn. Zugeordnet ist sie dem Geschäftsbereich Kultur, sie koordiniert die Arbeit der rund 20 Ortsheimatpfleger und hat in allen Ausschüssen des Rates Rederecht. „Dieses Konzept der Stadt Wolfsburg ist wirklich gut“, betont Oehme. Es fördere bürgerschaftliches Engagement und den Gemeinschaftsgedanken in der Stadt mit ihren Stadt- und Ortsteilen.

Marlis Oehme spricht platt und spielt in der plattdeutschen Theatergruppe mit

Sie nennt zwei Beispiele: Ihre Vorgängerin Maria Schlelein aus Brackstedt habe tolle Bücher geschrieben. Ihr sei es darum gegangen, die Geschichte des eigenen Ortes zu verstehen: „Sie ist der Grund dafür, warum wir so sind, wie wir sind“, so Oehme. Ihre eigene Begeisterung für die Heimatpflege hat das Nordsteimker Urgestein Siegfried Mahlmann geweckt: „Er hält die plattdeutsche Sprache am Leben, begeistert sogar junge Leute dafür.“ Etwa mit seiner populären plattdeutschen Theatergruppe, die regelmäßig neue Stücke auf die Bühne des Lindenhofes bringt - auch mit jungen Darstellern. Für sie ein gutes Beispiel von „projektbezogener Heimatpflege“, die auch jüngere Menschen begeistert.

Zur Person Marlis Oehme ist gebürtige Nordsteimkerin, verheiratet und Mutter von drei Töchtern. Sie machte ihr Abitur am Ratsgymnasium und studierte Geschichte, Politik und Pädagogik. Die ausgebildete Zeitungsredakteurin arbeitete in Oldenburg als Journalistin und Pressesprecherin einer Körperschaft des öffentlichen Rechts. 2011 ging sie mit ihrem Mann - gebürtiger Wolfsburger - zurück nach Nordsteimke. Über den Nordsteimker Ortsheimatpfleger Siegfried Mahlmann lernte die Arbeitsgemeinschaft der Ortsheimatpfleger kennen und arbeitete darin mit. Außerdem spricht sie platt und ist Mitglied der Plattdeutschen Theatergruppe in Nordsteimke - geleitet von Siegfried Mahlmann. Wer Kontakt zu aufnehmen möchte, kann dies per Mail unter stadtheimatpflegerin@gmail.com tun.

Genau auf diesem Weg wolle sie gemeinsam mit den Ortsheimatpflegern weitergehen. „Leider sind wir durch Corona stark ausgebremst worden…“ Aber früher oder später wird die neue Stadtheimatpflegerin wieder Vollgas geben können.

Von Carsten Bischof