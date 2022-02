Sonnenkamp

Die Arbeiten für das Quartier III im Neubaugebiet Sonnenkamp gehen weiter voran. Bereits Ende vergangenen Jahres begannen die Erschließungsarbeiten. Die Regen- und Schmutzwasserleitungen wurden verlegt. Durch den Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan des Quartier III in der Februar-Ratssitzung kann noch im Frühsommer der Bau der ersten Reihen- und Doppelhäuser durch den Bauträger „Ihr Haus Sahle Massivhaus“ beginnen.

„Nach einer umfangreichen Planungsphase können nun die ersten rund 480 Wohneinheiten im Sonnenkamp entstehen“, betont Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide. Der Start der Hochbauten im Quartier III sei ein weiterer wichtiger Baustein im Rahmen der Wolfsburger Wohnbauoffensive.

Rodungs- und Räumarbeiten sind geplant

Die Hauptzuwegung ins beziehungsweise durch das neue Quartier geschieht über die östlich verlaufende Kreisstraße 111. Um diese entsprechend auszubauen, sind jetzt und bis Ende Februar Rodungs- und Räumarbeiten vorgesehen. Für diesen Zweck müssen entlang der Kreisstraße insgesamt fünf Bäume gefällt werden, so die Stadt. Diese sind mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt.

Damit das Landschaftsbild erhalten bleibt, werden in einem benachbarten Bereich entlang der Kreisstraße fünf neue artgleiche Bäume gepflanzt. Darüber hinaus gibt es weitere Gehölzpflanzungen im Quartier III. Eine ökologische Baubegleitung sei Bestandteil bei der Durchführung der Arbeiten – erforderliche Ersatzmaßnahmen zum Schutz von Fauna und Flora sollen noch im Vorfeld umgesetzt werden.

Voraussichtlich im März sind die Erschließungsarbeiten so weit vorangeschritten, dass das Quartier III an das Strom-, Wasser- und Fernwärmenetz angeschlossen wird. Parallel dazu beginnt die Stadt dann mit den ersten Ausgleichsmaßnahmen: Die Einsaat von Extensivgrünland erfolgt in Teilflächen der Grünen Mitte.

