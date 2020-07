Reislingen

Familie Heyn ist schockiert. Am Sonntag entdeckte sie in ihrem Garten in Reislingen-West eine Stelle, an die offenbar eine giftige Substanz geschüttet wurde. Jedenfalls sei eine kleine Pflanzeninsel im Garten in kürzester Zeit vertrocknet, Zierpflanzen und Gras seien abgestorben. Gerade an der Stelle, die häufig von den drei Katzen der Familie aufgesucht würde. Thomas Heyn ist verunsichert: „Galt der Anschlag den Pflanzen oder den Katzen?“, fragt er sich. Denn erst im April vergangenen Jahres war sein Kater Foxi offenbar Opfer eines Tierquälers geworden.

Heyn (53) vermutet, dass jemand eine wohl giftige Substanz wie Unkrautvernichter über den Gartenzaun geschüttet hat. „Wir waren am Wochenende unterwegs, die vertrockneten Pflanzen sind uns am Sonntag aufgefallen“, berichtet der Reislinger. Die Wiese sei verbrannt, die Zierpflanzen an der Pflanzeninsel auch. Die „ Katzen-Insel“, wie sie das Ehepaar nennt, sei ein geschützter Ort im Garten, der von den drei Vierbeinern Foxi, Stumpi und Robin häufig aufgesucht werde. Deshalb vermutet Thomas Heyn, dass die mutmaßliche Attacke auch den Katzen gelten könnte. „Wer macht so etwas?“, fragt der 53-Jährige.

Katze Foxi erlitt im vergangenen Jahr schlimme Verletzungen

Im vergangenen Jahr erstattete Heyn bei der Polizei eine Strafanzeige gegen Unbekannt. Damals hatte Kater Foxi schlimme Verletzungen davongetragen. Die Tierärztin habe einen Unfall mit einem Auto ausgeschlossen. Der damals dreijährige Kater überlebte nur knapp. „Ich hatte Tierarztrechnungen in Höhe von 3 000 Euro“, sagt Heyn. Zwei Jahre zuvor hatten die Heyns eine ihrer Katzen tot am Straßenrand entdeckt.

In der Nachbarschaft kommt es Heyn zufolge immer wieder zu Streitigkeiten – seit mehr als 25 Jahren. „Da frage ich mich schon, was als Nächstes kommt“, so der Reislinger. Der Vorfall am Wochenende jedenfalls sei schon eine Nummer zu groß. „Unsere Katzen hätten das Gras auch fressen können“, sagt der Tierfreund. Dann wäre eine Vergiftung der Vierbeiner nicht mehr auszuschließen gewesen.

