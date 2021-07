Hehlingen

Wenn in der permanenten Berichterstattung über das größte Wohnungsbauvorhaben Wolfsburgs, dem „Sonnenkamp“, die Rede ist, dann taucht in den Ratsvorlagen zumeist ausschließlich der Name Nordsteimke auf. Methode, Zufall oder einfach nur ein Versäumnis der Planer im Rathaus? Das Areal des „Sonnenkamp“ liegt zwar tatsächlich zu einem großen Teil innerhalb der Gemarkungsgrenzen Nordsteimke, zu einem anderen nicht unerheblichen Teil aber auch innerhalb der Gemarkung Hehlingen. „Warum“, so fragt man sich nicht ohne eine gehörige Portion Frust in Hehlingen, „wird unser Ortsteil einfach ignoriert?“

Für die wehrhaften Hehlinger mit dem stolzen Roland im Wappen ist dies schwer zu ertragen. Grund genug also, am Donnerstag in der voraussichtlich letzten öffentlichen Ortsratssitzung der Legislaturperiode, einer eigentlich unproblematischen Verwaltungsvorlage mehrheitlich Ablehnung anzudrohen: Das betrifft den Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplanes „Neue Mitte Nordsteimke“ und die Durchführung eines städtebaulichen Planungswettbewerbs. Alle gesammelten Werke sprechen nämlich allein vom „Sonnenkamp Nordsteimke“, von attraktiven Quartieren, urbanen Bereichen und einem abwechslungsreichen Campus.

Planungen zum Sonnenkamp: Ortsrat Stadtmitte hat schon Desinteresse bekundet

Der Blick auf die Landkarte allerdings belehrt jeden eines Besseren. Gleich vier Ortsräte ragen mit ihren Grenzen in den Sonnenkamp hinein: Die Kommunalpolitik Stadtmitte hat bereits Desinteresse bekundet, in die weiteren Planungen eingebunden zu werden. Anders Neuhaus-Reislingen, wo der Ortsrat vor allem verkehrstechnisch am Ball bleiben möchte.

Als nun die Verwaltung mit Plänen einer Grenzkorrektur im Juni diesen Jahres in Neuhaus-Reislingen für Unmut sorgte, zitierte die WAZ auch Ortsbürgermeisterin Ira von Steimker (CDU) aus Hehlingen mit den Worten: „Wir fühlen uns nicht tangiert.“ Das sorgte für Irritationen und eine persönliche Stellungnahme am Donnerstag im Ortsrat. Natürlich sollten die Ortsratsgrenzen zwischen Hehlingen und Nordsteimke damals nicht angetastet werden, doch das Baugebiet „Sonnenkamp“ selbst bewege selbstverständlich auch weiterhin den Ortsrat Hehlingen, korrigierte von Steimker jetzt öffentlich.

Sonnenkamp: Tunnel oder Brücke nach Hehlingen? Gleich drei Beschlüsse zum Thema „Sonnenkamp“ standen auf der Tagesordnung des Ortsrates Hehlingen: Es ging um den Aufstellungsbeschluss und die Veränderungssperre „Neue Mitte Nordsteimke“ sowie die Durchführung eines städtebaulichen Planungswettbewerbes. Kerstin Schöbel, Projektleiterin für den „Sonnenkamp“, und Birte Schneider von der Stadtplanung erläuterten die geplanten nächsten Schritte. So soll für zukünftige Gestaltung des Campus ein Wettbewerb durchgeführt werden, zu dem rund 30 Architekten und Planungsbüros aufgerufen sind. Die Teilnehmer sind gefordert, urbanes Wohnen, Schule, Kindertagesstätte, Einzelhandel, soziale Einrichtungen und Gewerbeflächen harmonisch zu verbinden. Die „Neue Mitte“ umfasst allerdings auch Teile des Altdorfs Nordsteimke, sie wird quasi von der Nordsteimker Straße durchschnitten. Hier gilt es, sichere Querungen zu kreieren. Dem Ortsrat Hehlingen genügt dies jedoch nicht. Weil sich große Flächen des Quartiers und zukünftigen Campus auf Teilen der Gemarkung Hehlingen befinden, dringt man sowohl auf die redaktionelle Änderung des Namens in „Neue Mitte Nordsteimke/Hehlingen“ als auch auf die komfortable Anbindung des künftigen Quartiers an das Altdorf Hehlingen. So könnten von der modernen Infrastruktur des Sonnenkamps die Einwohner beider Ortsteile profitieren. Den Verkehrsplanern dürfte dabei noch eine besondere Herausforderung bevorstehen: Es gilt, eine sichere Querung der stark frequentierten Landesstraße 290 zu schaffen, um einen bestmöglichen Lückenschluss zwischen Hehlingen und dem Sonnenkamp zu schaffen. Dabei ist bisher ungeklärt, ob dies per Überbrückung oder Untertunnelung erfolgen kann. Keine Auswirkungen auf Hehlingen hat allein die Veränderungssperre. Sie betrifft nur Teile des Altdorfes Nordsteimke in der Umgebung des jetzigen Einkaufszentrums. Auf Nachfrage von Ortsbürgermeisterin Ira von Steimker betonte Planerin Britta Schneider allerdings, dass eventuelle Umbaumaßnahmen eines neuen Einkaufsmarktes ( vorher Real) von dieser Beschränkung nicht betroffen seien. Der Markt genieße Bestandsschutz, sagte Schneider.

Vorwurf: Nordsteimke werde in den Vordergrund gerückt

Und der will nicht außen vor bleiben bei den künftigen Planungen und Stellungnahmen. Zur öffentlichen Sitzung am Donnerstag in Hehlingen war deshalb auch der Barnstorf-Nordsteimker Ortsbürgermeister Hans-Georg Bachmann (SPD) gekommen, um eventuelle Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. Was sich übrigens anfänglich als schwierig erwies. Tief sitzt der Stachel im Fleisch des Ortsrats Hehlingen, dass - von wem auch immer initiiert – Nordsteimke in den Vordergrund gerückt wurde, Hehlingen aber zumeist schlichtweg unerwähnt bleibt. Da fielen zunächst auch harte Worte. „Erschrocken und maßlos enttäuscht“ sei sie bei der Lektüre der Vorlage gewesen“, so Ortsbürgermeisterin Ira von Steimker.

Nicht allein, dass Hehlingen in diversen Vorlagen unerwähnt bleibe, man fühle sich von Sitzungen ausgeladen, die „Grüne Route“ ende in Nordsteimke und Hehlingen habe sich stattdessen allein mit dem zu erwartenden zunehmenden Straßenverkehr abzufinden. „Auf diese Art und Weise kann man nicht mit uns umgehen“, sagte von Steimker.

Nach einer Sitzungsunterbrechung und einer interfraktionellen Beratung beherzigte man doch noch den dringenden Appell von Hans-Georg Bachmann, der eine Ablehnung der Vorlagen als fahrlässig wertete. Die Zustimmung - auch vom beratenden Mitglied Wilfried Andacht (CDU) empfohlen - erfolgte letztlich allerdings nur mit diversen redaktionellen Änderungs- bzw. Zusatzanträgen: So müsse in allen relevanten Passagen der Verwaltungsvorlagen neben Nordsteimke auch der Name Hehlingen festgeschrieben werden. Man will zudem zwingend in die weiteren Planungen des „Sonnenkamp“ eingebunden und ständig über die Maßnahmen informiert werden.

