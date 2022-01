Nordsteimke/Hehlingen

Ist das XXL-Baugebiet Sonnenkamp überhaupt noch in dieser Größe nötig? Die PUG sagt Nein. Durch Corona gibt es immer mehr Home-Office. Der Anreiz für Pendler nach Wolfsburg zu ziehen, sei gesunken. Deshalb schlägt die PUG in einem Rats-Antrag vor, ein Teilgebiet (Bereich V) nicht zu bebauen und stattdessen für Ausgleichsmaßnahmen zu reservieren.

Ob man diese Maßnahme jetzt schon beschließt – da ist man sich in Nordsteimke und Hehlingen, zu denen der Sonnenkamp gehört, nicht so sicher. Aber dass die Stadt jetzt überprüft, in welchem Umfang das Baugebiet nötig ist, dafür gibt es viel Zustimmung.

Baugebiet Sonnenkamp noch mal überprüfen

„Eine regelmäßige Überprüfung des Sonnenkamp ist wichtig“, unterstreicht Hehlingens Ortsbürgermeisterin Ira von Steimker. Durch Corona und das verbundene Home-Office gibt es sicherlich Pendler, die jetzt nicht mehr nach Wolfsburg ziehen wollen. Sie können schließlich von zu Hause arbeiten, müssen nicht mehr täglich zum Arbeitsplatz fahren. Das entspanne den Wohnungsmarkt.

Deshalb sollte die Stadt jetzt schauen, ob die Wohnungen/Häuser, die geplant sind auch am Ende wirklich benötigt – und bezogen werden. Den Bereich V, für den es bislang nur eine Option für eine Bebauung, aber keine Planung gibt, schon jetzt als Baufläche herauszunehmen, findet Ira von Steimker aber nicht richtig: „Das wäre verfrüht.“

Den Bereich V der Natur zu überlassen, sei aber grundsätzlich eine prima Idee, sagt die CDU-Politikerin. „Natur zu erhalten, ist gut“. Die PUG will das Teilgebiet V gern für Ausgleichsmaßnahmen reservieren. Die Naturschutzverbände Nabu und BUND hätten die Stadt bereits aufgefordert, das Areal aus der weiteren Bauplanung zu nehmen. Die Begründung: In diesem Bereich sei der geschützte Rotmilan nachgewiesen.

Da die Verwaltung diese Stellungnahme bisher nur zur Kenntnis genommen habe, wolle die PUG mit ihrem Antrag dieser Forderung „nun Nachdruck verleihen“. Es gibt aber noch einen Grund für den Antrag: „Neben dem Naturschutz, spricht auch die sich entspannende Lage auf dem Wohnungsmarkt dafür, auf weitere Planungen zu verzichten“, erklärt PUG-Ratsherr Jens Tönskötter.

Baugebiet Sonnenkamp Das Baugebiet Sonnenkamp ist gestartet: Der erste Spatenstich für die Erschließung von Wohnquartier 3 erfolgte bereits. In den kommenden zehn Jahren sollen auf einer Fläche von 155 Hektar zwischen Nordsteimke und Hehlingen bis zu 3000 Wohneinheiten entstehen. Im ersten Wohnquartier des Sonnenkamps sind aktuell insgesamt 477 Wohneinheiten geplant, die sich auf 281 Geschosswohnungen und 196 Reihenhäuser sowie Doppelhaushälften aufteilen. Erste Bewohner sollen bereits 2023 einziehen können. Darüber hinaus entsteht eine moderne 6-zügige Kita mit drei Kindergarten- und drei Krippengruppen für insgesamt 120 Kinder. Die Fertigstellung ist bis zum Beginn des Kitajahres 2024/2025 geplant. Drei Quartiersgaragen sorgen für eine verkehrsberuhigte Umgebung. 2017 haben die Stadt Wolfsburg und die Groth-Sahle Projektentwicklung in einem städtebaulichen Rahmenvertrag beschlossen, dass im Sonnenkamp „Wohnen für Alle“ mit bezahlbaren Mieten geschaffen werden soll. Sahle Wohnen realisiert 281 Mietwohnungen im Quartier 3. Davon werden mindestens 25 Prozent öffentlich gefördert sein.

Mit einem Verzicht könne die Stadt einen „hochwertigen Ausgleich für die riesige Flächenversiegelung“ schaffen und damit gleichzeitig Rücksicht auf Natur und Umwelt nehmen. So werde Artensterben und Klimawandel nicht noch weiter vorangetrieben, so Tönskötter. Notwendiges Bauen und Klimaschutz könnten so Hand in Hand gehen.

Beim Wohnungsbau in Wolfsburg müsse man umdenken. Das sieht Harald Hoppe ganz genauso. Der CDU-Politiker aus dem Ortsrat Nordsteimke begleitet das Projekt „Sonnenkamp“ seit Anfang an. „Durch Corona hat sich einiges im Arbeitsleben verändert, darauf müssen wir jetzt reagieren.“

Nicht nur bei der Fläche, die zu bebauen ist. Sondern auch wie gebaut wird. Ein,- Zweifamilien- oder Reihenhäuser seien gefragt. Weniger hohe Mietshäuser. Mit einer Überprüfung der Sonnenkamp-Pläne würde man auch einem Wunsch der Bürger nachkommen, sagt Hoppe. „Ich werde immer wieder gefragt, ob das Baugebiet in der geplanten Form wirklich sein muss.“

Von Sylvia Telge