Barnstorf

Die Feier zu ihrem ganz großen Ehrentag hätten sich Edith (91) und Wilfried Brandes (92) in Barnstorf sicher anders gewünscht: ohne die Bilder vom grausamen Krieg in der Ukraine und ohne die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie. „Die ganze Welt ist offenbar verrückt geworden“, meint die rüstige Seniorin Edith. Aber ihre Hoffnung auf eine bessere Zukunft und die Vorfreude auf ein schönes Fest wollen sich die beiden dennoch nicht nehmen lassen. Im Kreise seiner Verwandtschaft feiert das Barnstorfer Paar am heutigen Dienstag das seltene Fest der Gnadenhochzeit. Seit 70 Jahren sind Edith und Wilfried Brandes verheiratet. „Eine lange Zeit“, schmunzelt Ehejubilar Wilfried und fügt augenzwinkernd hinzu: „Und immer mit derselben Frau.“

Humor und Ehrlichkeit – das waren für das Jubelpaar mit die wichtigsten Kriterien, die sieben Jahrzehnte des Zusammenlebens geprägt haben. Und natürlich hatte eine glückliche Fügung die Hand im Spiel, dass man sich überhaupt in Barnstorf treffen konnte. Denn Edith hat selbst ihre Heimat im Kreis Schwetz (Westpreußen) in den letzten Kriegswirren verlassen müssen, war als 15-Jährige mit ihrer Mutter auf dem Pferdewagen vier Wochen im Treck gen Westen geflüchtet und hatte in Barnstorf eine neue Bleibe gefunden.

Schützenfest im Barnstorfer Wald: Beim Tanzen hat es sofort gefunkt

Auf dem Hof der Familie Schwerdtfeger erlernte sie den Beruf einer Hauswirtschafterin. Wilfried Brandes, gebürtiger Barnstorfer, wuchs zwar in Lauingen bei Königslutter auf, kehrte aber Ende der 40er Jahre in seine alte Heimat zurück. Zum Glück: Damals wurde nämlich das Schützenfest auf einem Festplatz im Barnstorfer Wald gefeiert, wo sich natürlich die gesamte Dorfjugend traf. Auch Edith und Wilfried. Beim Tanz habe es dann sofort gefunkt zwischen den beiden. „Das ist er, habe ich mir gleich gedacht“, so erinnert sich die Jubilarin. Und auch Wilfried war von der hübschen Westpreußin sofort angetan. Man kam sich schnell näher: „Zu der Zeit gab es überall hohe Hecken“, lacht der Jubilar.

Am 22. März 1952 dann läuteten die Hochzeitsglocken vom Kirchturm St. Adrian in Heiligendorf, zwei Töchter - eine ist leider schon verstorben - krönten das Eheglück.

Wilfried und Edith Brandes: „Bei uns war immer Leben in der Bude“

Wilfried Brandes erwies sich derweil als Multitalent: Er war Landwirt und Maurer, später Techniker im Bauunternehmen Krull (Heiligendorf) und zudem in der ganzen Gegend in der Winterzeit bekannt als versierter Hausschlachter. Bereits in den 50er Jahren baute er für seine Familie ein Haus. Und hier, in der Barnstorfer Hasselbachstraße, wurde es nie langweilig. „Bei uns war immer Leben in der Bude“, erinnern sich die beiden Ehejubilare. Was natürlich mit einem weiteren besonderen Talent des Hausherrn zusammenhängt: Mit der Gitarre oder dem Schifferklavier sorgte er bei fröhlichen Zusammenkünften für die entsprechende musikalische Untermalung. In den 80er Jahren war Wilfried Brandes zudem Vorsitzender des Schützenvereins.

Noch heute erfreut sich das Gnadenhochzeitspaar guter Gesundheit, macht vieles im Haushalt selbst, wird aber auch von Tochter Birgit und Schwiegersohn Karl Uhle liebevoll umsorgt. Neben vielen Freunden und Bekannten in Barnstorf und Umgebung werden heute drei Enkel und sieben Urenkel zu den ersten Gratulanten zählen.

Von Burkhard Heuer