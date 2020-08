Nordsteimke

Irgendetwas stimmt mit der Ampel am Nordsteimker Real-Markt nicht. Eigentlich soll sie nach Bedarf schalten: Sind keine Autos da, ist grüne Welle. Kommen Fahrzeuge, schaltet die Anlage auf Rotlicht. Doch das tut sie auf der Hehlinger Straße zurzeit nicht. Folge sind nervige und überflüssige Wartezeiten für Autofahrer. Uwe Hilger aus Hehlingen hat das Problem der Stadt vor einigen Wochen gemeldet, ein Mitarbeiter schaute sich die Sache vor Ort an und entdeckte den Fehler: Die Induktionsschleife in der Fahrbahn ist defekt. Sie sollte erneuert werden. „Aber nichts ist seitdem passiert“, sagt Hilger.

Das hat zwei Gründe, erklärt Christiane Groth von der Kommunikation der Stadt. „Die erforderlichen Tiefbauarbeiten wurden vor wenigen Wochen beauftragt und sollen eigentlich noch in diesem August ausgeführt werden.“ Dass bislang nichts passiert sei, habe zum einen mit „den Kapazitäten der Firmen“ zu tun.

Heißes Wetter verzögert die Reparaturarbeiten

Aber es gibt noch einen zweiten Grund für die Verzögerung: Es ist einfach zu warm. „Auf Grund der hohen Temperaturen werden derzeit Vergussarbeiten mit heißem Bitumen nicht durchgeführt“, erklärt Christiane Groth. Die Erklärung für die Maßnahme leuchtet ein: Die Erkaltungszeit sei wegen des warmen Wetters zu lange – die Stadt müsste die Fahrstreifen sehr lange sperren. Das sei „im öffentlichen Sinne nicht vertretbar“, so Christiane Groth.

Uwe Hilger hofft, dass die Arbeiten trotzdem sehr schnell erfolgen. Er fährt die Strecke täglich – und ärgert sich täglich über die nicht nachvollziehbare Ampelschaltung. Und die sieht aktuell so aus: Wer aus Hehlingen oder Wolfsburg kommt, hat oft Rotlicht – obwohl aus Nordsteimke/ Hehlinger Straße kein einziges Auto kommt. Dort wiederum gibt es Grünphasen bei der Ampel, obwohl gar kein Fahrzeug an der Signalanlage steht und in Richtung Reislingen/ Wolfsburg abbiegen will.

„Die Fahrbahn in dem Ampel-Bereich ist sehr ausgefahren“

Mit einer intakten Ampel, die nach dem aktuellen Verkehrsaufkommen schaltet, würde das nicht passieren. Für den Techniker Uwe Hilger stand schnell fest, dass die Induktionsschleife im Boden defekt sein muss. Ein Beleg dafür: „Die Fahrbahn in dem Ampel-Bereich ist sehr ausgefahren“, erklärt Uwe Hilger. Da könne es gut vorkommen, dass ein Teil der Induktionsschleife beschädigt werde.

Die Stadt hat den Fehler erkannt, jetzt muss es nur noch etwas kühler werden, damit die Arbeiten erledigt werden können...

Von Sylvia Telge