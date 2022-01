Mörse/Wendschott/Fallersleben

Die Stadtkasse ist leer, das Haushalt mit einem Defizit von satten 79 Millionen Euro desolat. Trotzdem behält die Stadt dringende Sporthallen-Projekte weiter im Auge. Dazu gehört die marode Mehrzweckhalle in Mörse. Aber auch die Planungen für die beiden Hallen auf dem Windmühlenberg in Fallersleben sollen endlich weitergehen.

Dafür hat die Stadt Geld im Haushalt eingestellt, erklärte Reiner Brill, Leiter des Geschäftsbereichs Sport, jetzt im Sportausschuss. 2015 gab es einen Architekturwettbewerb für die beiden Hallen, die Schule und VfB nutzen. Verträge wurden abgeschlossen. Doch das Projekt ruht seit langem. Die Stadt will sich jetzt an höchster Stelle damit befassen: Der Verwaltungsvorstand diskutiert darüber. In der März-Sitzung soll der Sportausschuss das Ergebnis erfahren, so Brill. „Wir brauchen eine klare Perspektive für die beiden Hallen“, unterstrich Ingolf Viereck (SPD).

Wird die Mörser Mehrzweckhalle abgerissen?

Die Mehrzweckhalle in Mörse ist eine ähnliche Endlos-Geschichte. Dass sie marode ist, wissen Politik und Verwaltung schon lange. Doch was passiert mit dem Gebäude an der Hattorfer Straße? Ist ein Abriss besser? Oder ein Neubau? Es gab viele Gespräche dazu, aber keine Entscheidung. 2020 kam Bewegung in die Sache: Ein Gutachter riet zu Abriss und Neubau. Es sah so aus, als ob Politik und Verwaltung dem Rat folgen.

Doch dann kam im vergangenen April plötzlich ein Vorschlag vom Mörser Architekten und Ingenieur Lothar Neumann-Berking auf den Tisch: Der Schwerpunkt seines Konzepts liegt auf Sanierung der Halle. Lediglich Gaststätte und Wohnung solle man abreißen. Das alles sei mit überschaubarem finanziellen Aufwand möglich. Ob das wirklich so ist, will die Stadt jetzt prüfen. Für eine Voruntersuchung der Hallen-Bausubstanz stehen im Haushalt 100 000 Euro bereit.

Hallen-Neubau in Reislingen ist bald fertig

Dieses Ergebnis werde dann mit dem Gutachten von 2020 abgeglichen, erklärte Brill den Verfahrensweg. Eins sollte die Stadt dabei unbedingt berücksichtigen, so Ingolf Viereck: „Die Halle nutzen Schule und Kindergarten. Wird sie abgerissen, ist dort lange Zeit kein Sport möglich.“

Die Mehrzweckhalle in Reislingen ist ein weiteres „Sorgenkind“. Nach vielen Diskussionen startete der Neubau endlich, der in diesem Jahr fertig werden soll. Wann der Abriss der alten Mehrzweckhalle im zweiten Bauabschnitt folgt, stehe noch nicht fest. Die Vorplanungen für das Gebäude, in dem Gymnastikhalle und Funktionsräume untergebracht sind, laufen.

Ein Sorgenkind ist bald keins mehr: Jahrelang kämpfte Wendschott für einen Sporthallen-Neubau. Der soll kommen. Spatenstich ist im Sommer geplant. Die Vorbereitungen für die Einfeldhalle mit Funktionsgebäude laufen. „Die Versorgungsleitungen werden gelegt und das Baufeld wird vorbereitet“, erklärte Reiner Brill im Sportausschuss. 2024 soll die Halle in Wendschott fertig sein. 1,1 Millionen stehen dafür in diesem Jahr zur Verfügung, 1,75 Millionen Euro in 2023 und rund 82 000 in 2024.

