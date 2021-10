Wohnungsmarkt in Wolfsburg: Warum VWI und Neuland nicht mit der Adler Group reden

Vorsfelde

Die Adler Group, die in Vorsfelde Nord aktuell einen Großteil des Altbestands aus den 70er Jahren im Bereich Geschosswohnungsbau saniert, ist laut Handelsblatt der fünftgrößte Wohnungsvermieter in Deutschland. Dieser Immobilienriese verhandelt gerade mit dem drittgrößten deutschen Anbieter, der LEG, über eine Beteiligung oder den Verkauf von Teilen des Portfolios in Norddeutschland. Die Mieterinitiative in Vorsfelde forderte die Politik dazu auf, statt dessen lokale Wohnungsbauunternehmen zu veranlassen, in Vorsfelde zu investieren. Die WAZ fragte nach, ob Interesse besteht.

„Derzeit werden diesbezüglich weder Gespräche mit der Adler Gruppe oder der Stadt geführt, noch besteht die Absicht, unseren Wohnungsbestand in Wolfsburg durch entsprechende Zukäufe zu erweitern“, teilt Stefan Uckelmann (VW ImmobilienMarketing und Kommunikation) recht knapp mit. Etwas ausführlicher antwortet Janina Thom. Leiterin der Unternehmenskommunikation bei der Neuland Wohnungsgesellschaft. Thom erläutert: „Unsere Unternehmensplanungen hinsichtlich Neubau, Modernisierung und Instandhaltung sind bereits für die kommenden Jahre durchgeplant, berechnet und vom Aufsichtsrat verabschiedet. Wir achten speziell darauf, unser Wohnungs- und Immobilienportfolio zeitgemäß zu gestalten. Ein über unsere bisher geplanten Aktivitäten hinausgehendes Engagement, zum Beispiel in Vorsfelde, ist für uns zum aktuellen Zeitpunkt finanziell nicht denkbar.“

Politik und Immobilien-Unternehmen

Könnte die Politik daran nachträglich noch etwas ändern? Während der Einfluss der Parteien bei VW Immobilien, wenn überhaupt, nur indirekt eine Rolle spielt – etwa durch Überzeugungsarbeit bei Gesprächsrunden – hat bei der städtischen Tochter Neuland das Votum im Aufsichtsrat bei wirtschaftlichen Entscheidungen Gewicht. „Die Mitglieder des Aufsichtsrates sind zum überwiegenden Teil Entsandte des Rates der Stadt Wolfsburg entsprechend der jeweiligen Mehrheitsverhältnisse“, erklärt Janina Thom. Die Tochtergesellschaft stimme sich zudem eng mit der Stadt Wolfsburg ab, wenn es darum geht, dem Aufsichtsrat Entscheidungen vorzuschlagen, „die der Stadtentwicklung zuträglich sind“, so die Sprecherin.

Von heute auf morgen geht sowas allerdings nicht, und die neuen Mitglieder im Aufsichtsrat werden erst aktiv, nachdem der Rat sich neu aufgestellt hat. Die Stadtkasse ist zudem bekanntlich so leer, so dass mit einer finanziellen Unterstützung eines Kaufs nicht zu rechnen ist.

Die Geschäftsführung der Allertal-Immobilien antwortete nicht auf die WAZ-Anfrage. Bei diesem Unternehmen ist es allerdings schon wegen der Unternehmensstruktur sehr unwahrscheinlich, dass Wohnungen inklusive der laufenden Sanierungskosten einfach übernommen werden: Es handelt sich nämlich um eine Genossenschaft. Das heißt: Wohnungsbesitzer werden zu Mitgliedern bei der Allertal. Und die Adler Group wird sicherlich nicht beitreten.

Von Andrea Müller-Kudelka