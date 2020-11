Nordsteimke

Das Interesse an den Wohnmobil-Dinnern des Restaurants „Wildfrisch“ in Nordsteimke wird immer größer. Am Samstagabend hatten sich elf Camper für das Corona-konforme Essen auf Rädern auf dem Rittergut angemeldet. „Das hilft uns auf jeden Fall“, sagt Chefin Melanie Perricone.

Das Wohnmobil-Dinner auf dem Rittergut – eine Bildergalerie:

Woher genau die Idee für das Wohnmobil-Dinner stammt, ist nicht bekannt. Mittlerweile gibt es eine entsprechende Facebook-Gruppe mit bundesweit mehr als 6000 Mitgliedern. Das Team vom „Wildfrisch“ in Nordsteimke, das zum Hotel und Restaurant „Lindenhof“ gehört, griff das Konzept jedenfalls gerne auf. Optiker und Wohnmobil-Fan Ehme de Riese gehörte in der vergangenen Woche zu den ersten Gästen. Seitdem steuern jeden Abend einige Camper den Gutshof an und lassen sich ihr Menü stilecht angerichtet bis an die Tür ihres rollenden Zuhauses liefern.

Dehoga-Chefin: „Ich würde mich freuen, wenn wir weitere Mitstreiter finden“

„Es ist eine schöne Idee, das Essen zu servieren und den Außer-Haus-Verkauf noch interessanter zu machen“, sagte Perricone. Aus ihrer Sicht hat das Wohnmobil-Dinner noch Potenzial, einige weitere Betriebe in der Region setzen das Konzept bereits um. „Ich würde mich freuen, wenn wir weitere Mitstreiter finden“, sagt die Kreisvorsitzende des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga.

Kreative Ideen sind jedenfalls gefragt, denn der zweite Lockdown trifft die Gastronomie laut Perricone noch härter als der erste im Frühjahr. „Die Stimmung ist wirklich schlecht. Keiner glaubt mehr, dass wir am 1. Dezember wieder aufmachen dürfen“, sagt sie. Zudem sei überhaupt nicht absehbar, ob und wann die für den November versprochene Corona-Hilfe von 75 Prozent des Vorjahresumsatzes tatsächlich ausgezahlt werde.

