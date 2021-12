Halb verhungert und erfroren war das junge Kätzchen mit dem buschigen, geringelten Schwanz, das Geschwister am Wochenende in ihrem Garten in Wolfsburg entdeckten. Es ist höchstwahrscheinlich ein ganz besonders Kätzchen: eine vom Aussterben bedrohte Art nämlich, eine echte Wildkatze. Das Nabu-Artenschutzzentrum in Leiferde kümmert sich jetzt um das Tier.