Wildfrisch in Nordsteimke: Ein Silvester-Raclette zum Mitnehmen

Silvester war auch in diesem Jahr wieder anders. Wegen Corona. Keine großen Partys und ein Restaurantbesuch mit lecker Essen war vielen zu unsicher. Es gab aber schöne (coronagerechte) Alternativen. Eine davon bot das „wildfrisch“ in Nordsteimke an: ein Raclette to. Also ein Raclette zum Mitnehmen mit allem was dazu gehört: Fleisch, Gemüse, Soßen. Wer wollte, konnte sogar ein Leih-Raclette mitnehmen.

Was einige machten. Noch mehr Wolfsburger holten sich die Box ab. Die konnte sich jeder ganz individuell nach Personenzahl zusammenstellen lassen. Zuhause angekommen, musste man kaum noch etwas tun. Alles war fertig und hübsch verpackt. Nur den Tisch musste man noch decken.

Ein „wildfrisch“-Raclette to go

„Wildfrisch“-Küchenchef Jörn Finkenbrink und sein Team haben einen interessanten kulinarischen Mix zusammengestellt. Einen, der anders als das typische Raclette ist. „Unser Motto ist: Wildfrisch will anders sein. Alles was wir machen, trägt unsere eigene Handschrift“, erklärt Finkenbrink.

Deshalb gehört zum „wildfrisch“-Raclette neben Hähnchenfleisch auch Wild: Streifen vom Hirschrücken und Filetspitzen vom Weiderind. Wer wollte, konnte außerdem Garnelen, Zuckermais, Egerlinge in den Pfännchen braten. Vegetarier freuten sich über Halloumi-Grillkäse.

Wildschweinschinken zum Überbacken

Zum Überbacken gab es Kartoffeln, Brokkoli, Kirschtomaten. Auch da hatte das Team eine Wild-Variante in die Box gelegt: Wildschweinschinken und Hirschsalami. Statt des üblichen Raclette-Käses gab es Appenzeller und Gruyere.

Bei den Soßen/Toppings hatte sich das „wildfrisch“-Team ebenfalls etwas ausgedacht. Weil zum Wild natürlich Preiselbeeren gehören, war ein Schälchen davon in der Raclette-Box. Außerdem dabei: Cocktail-Dip, Kräuterquark, Knoblauchmayonnaise und Dijonsenf. „Für jeden Geschmack ist etwas dabei“, sagt Jörn Finkenbrink.

Bratapfel mit besonderer „wildfrisch“-Füllung

Eigentlich macht Raclette schon ziemlich satt, trotzdem wollte „wildfrisch“ nicht auf ein Dessert verzichten. Damit es nicht zu schwer im Magen liegt, gab es Bratapfel. Natürlich mit besonderer Füllung. Statt den Klassiker mit Mandeln und Rosinen hatte das Team eine Füllung mit Pistazien und Cranberries ausgesucht. „Viele Leute mögen keine Rosinen“, erklärt der Küchenchef die Wahl. Der fertige Bratapfel musste dann nur noch bei 160 Grad Umluft zehn Minuten im Ofen gebraten werden. Ein wahrer Genuss.

Das Raclette to go hat die Gutsküche auf dem Nordsteimker Rittergut bereits zum vergangenen Jahreswechsel angeboten. Schon da lief es gut. Diesmal sprach sich das Angebot noch schneller herum als im Vorjahr. Und es waren wieder jede Menge Gäste von 2020 dabei, freut sich „wildfrisch“-Mitinhaberin Melanie Perricone. Ihr Team hat sich noch andere to-go-Angebote ausgedacht: Weihnachtsmenüs, aber auch Frühstück mit hausgemachtem Smoothie. Alles kommt prima an.

Von Sylvia Telge