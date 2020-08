Reislingen

In einem Teil der Käthe-Paulus-Straße ist Tempo 50 vorgeschrieben. In dem längeren Abschnitt der Verbindungsstraße zwischen Dieselstraße und Sandkrugstraße sind hingegen 70 km/h erlaubt. „Das macht keinen Sinn, warum gilt nicht auf der gesamten Strecke 50 km/h?“, fragen sich Riadh Touhami und andere Bewohner aus dem angrenzenden Baugebiet Wiesengarten.

Wohngebiete müssen vor Verkehrslärm geschützt werden. Ortsbürgermeister Hans-Jürgen Friedrichs ( SPD) kennt das Problem und ist auf der Seite der Bewohner, die vor einigen Monaten ihre Häuser bezogen haben. „Durchgängig Tempo 50 auf der Käthe-Paulus-Straße wäre richtig“, sagt er. Auch die Stadt beschäftigt sich mit dem Thema – und es sieht offenbar gut für die Reislinger Neubürger aus. „Die Geschwindigkeiten auf der Käthe-Paulus-Straße werden von der zuständigen Stelle geprüft“, erklärt Stadtsprecherin Christiane Groth.

Wann kommt das Tempo-30-Schild?

Die Autos auf der Käthe-Paulus-Straße sind oft sehr schnell unterwegs. Und das sind sie häufig auch noch, wenn sie in den Wiesengarten einbiegen. „In anderen Baugebieten stellt die Stadt schnell ein Tempo-30-Schild auf. Warum nicht hier?“, wundert sich Rocco Laurito, der seit einem halben Jahr im Wiesengarten wohnt. Das sei schnell mit wenig Geld gemacht.

Auch in dieser Frage ist der Ortsbürgermeister auf der Seite der Reislinger Neubürger: Auch Friedrichs möchte, dass am Eingang des Baugebietes ein Ortsschild steht. Schließlich gehöre der Wiesengarten zu Reislingen. Dort müsse Tempo 30 gelten – „so wie im Rest des Dorfes“.

Runter vom Gas: Riadh Touhami (l.) fordert Tempo 30 im Neubaugebiet Wiesengarten – so wie im Rest des Dorfes. Quelle: Roland Hermstein

Und auch in diesem Fall gibt es Unterstützung von der Stadt. „Da sich das Baugebiet Wiesengarten in einer Tempo-30-Zone befindet, wird selbstverständlich zu Beginn des Baugebietes die entsprechende Beschilderung angebracht“, versichert die Sprecherin. Außerdem soll eine Straßenbeleuchtung kommen. Sie gehöre „zum Endausbau der Straßen“. Sind die Straßen fertig, wird die Beleuchtung errichtet. Vorher nicht. „Sonst fahren Baufahrzeuge die neuen Straßen kaputt“, so Groth.

Eine weitere Abbiegespur ist nicht geplant

Noch etwas stört die Bewohner des neuen Baugebiets: Kommt man von der Dieselstraße und will von der Käthe-Paulus-Straße in den Wiesengarten abbiegen, haben Autofahrer dafür eine extra Abbiegespur. Wer aber aus der Gegenrichtung kommt, hat keine. „Das ist extrem gefährlich“, sagt Touhami. Ihm sei es selbst schon passiert, dass ein hinter ihm fahrendes Auto fast auf ihn aufgefahren wäre.

Bei den anderen Problemen will die Stadt helfen – eine weitere Abbiegespur ist nicht geplant. Stadtsprecherin Groth erklärt warum: „Der eingerichtete Linksabbiegestreifen dient dazu, den fließenden Verkehr nicht zu behindern.“ Will ein Fahrzeug nach links in den Wiesengarten abbiegen, muss es warten, um den entgegenkommenden Verkehr durchzulassen. Rechtsabbieger, die aus Richtung Kreisel kommen und ins Baugebiet wollen, sind aber nicht wartepflichtig. „Somit ist eine Rechtsabbiegespur entbehrlich und auch nicht geplant.“

Von Sylvia Telge