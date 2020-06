Wieder Einbruch ins MTV-Center: Hoher Sachschaden, wenig Beute

Vorsfelde

Ins Vereinsheim des MTV Vorsfelde ist schon wieder eingebrochen worden: Am späten Donnerstagabend drang der Täter ins MTV-Center an der Carl-Grete-Straße ein, richtete einen immensen Sachschaden an und verschwand mit einer eher geringen Beute. Die Polizei geht von einem Sachschaden „in vierstelliger Höhe“ aus. Erst Anfang Mai gab es Einbruch ins MTV-Center.

Zeuge meldete Einbruch

Laut Polizei meldete ein Zeuge am Donnerstagabend um 23.34 Uhr den Einbruch. Als die Beamten kurze Zeit später vor Ort waren, war der Einbrecher bereits weg. Der Übeltäter habe ein Fenster aufgebrochen und sei so in das Gebäude gelangt, sagt Polizeisprecher Thomas Figge. Im MTV-Center habe er Türen „mit brachialer Gewalt“ geöffnet. Er habe sich im gesamten Gebäude bewegt – vermutlich auf der Suche nach Bargeld. Seine Beute waren ein gefülltes Sparschwein und ein Zahlautomat, der ähnlich funktioniert wie eine Solariumskasse.

Schadenhöhe steht noch nicht fest

Wie hoch der Schaden tatsächlich ist, stand am Freitagvormittag noch nicht genau fest: „Wir prüfen das gerade“, berichtete MTV-Vorstandsvorsitzender Lutz Hilsberg der WAZ. Zur Beute gehören laut ihm auch ein IPad und sechs Paar Schuhe. Was ihn besonders ärgert: „Erst im Mai ist bei uns zuletzt eingebrochen worden.“ Damals sei der Täter ohne Beute wieder verschwunden. Immerhin: „Der Betrieb im MTV-Center geht ganz normal weiter“, betonte Lutz Hilsberg.

Täterbeschreibung

Ein Zeuge hat eine Person weglaufen sehen und beschreibt sie so: etwa 1,70 Meter groß, zwischen 15 und 25 Jahre alt, südländisches Aussehen und dunkel gekleidet. Möglicherweise, so Figge, habe der Täter auf der Flucht Zahlautomaten oder Kasseneinsätze weggeworfen – „bitte nicht berühren“, sagte er. „Sondern sofort die Polizei verständigen.“ Hinweise nimmt die Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 053 61/ 46 460 entgegen.

Von Carsten Bischof