Abenteuer wie in Bullerbü: Die Kindheit in der Vorsfelder Konservenfabrik

Rosemarie Gajda erinnert sich gerne an die Zeit zurück, als jeder Tag ein Abenteuer bedeutete. Die 67-Jährige lebte mit ihrer kleinen Schwester Sabine und ihren Eltern auf dem Gelände der Konservenfabrik in Vorsfelde. Die Geschichten ihrer Kindheit schrieb sie in dem Buch „Konservenkinder“ auf.

Die Konservenfabrik wurde im 1919 gegenüber dem Vorsfelder Bahnhof eröffnet. Ihr Vater arbeitete als Buchhalter in dem Unternehmen und die Familie zog in ein Haus an der Fitz-Weiberg-Straße.

Vorsfelde wurde für die Kinder zum Abenteuerspielplatz

Gemeinsam mit den anderen Kindern, die auf dem Gelände wohnten, spielte die kleine Rosemarie auf dem Fabrikgelände. Zwischen all den herrlichen Abenteuern haben die Kinder auch Dummheiten gemacht, zum Beispiel sind sie mit Rollschuhen auf einer Rampe gefahren. „Da gab es schon einige blaue Flecken“, so die gebürtige Vorsfelderin.

Zur Galerie Rosemarie Gajda wohnte mit ihrer Familie auf dem Gelände der Konservenfabrik in Vorsfelde. Dort hat sie mit ihren Freunden viele Abenteuer erlebt.

Bauern lieferten Obst und Gemüse zur Konservenfabrik

Viele der Geschichten sind mit Gemüse und Obst verbunden. Denn die Bauern aus dem Umland lieferten Gurken, Möhren, Spinat, aber auch Mirabellen und Pflaumen zur Fabrik. Und manchmal haben die Kinder auch etwas von den Leckereien abbekommen.

Eines Abends lagen auf dem Hof Erbsenschoten und Rosemarie Gajda ist gemeinsam mit ihrer Schwester Sabine rausgelaufen, um sie aufzusammeln und zu essen. „Unsere Eltern waren nicht zu Hause, doch am nächsten Tag mussten wir beichten, weil wir uns vor lauter Bauchschmerzen nicht bewegen konnten“, erinnert sich Gajda.

Großer Swimmingpool auf dem Gelände in Wolfsburg

Für die Tiere wurden die Kartoffeln gedämpft. Das war immer ein besonderes Erlebnis, da die heißen Erdäpfel auch bei den Abenteurern sehr beliebt waren. „Wir haben meistens eine kleine Schüssel abbekommen und die Portion brüderlich geteilt“, erzählt Gajda.

Sobald Gajda über ihre Kindheit in Vorsfelde erzählt, huscht ein Lächeln über ihr Gesicht. „Es war wie Bullerbü und wir hatten einen großen Abenteuerspielplatz.“ So erinnert sie sich zum Beispiel gerne an einen großen Swimmingpool, in dem alle Kinder planschen konnten. Der Swimmingpool war nämlich ein riesiger Bottich, der auf dem Gelände stand, und ihr Vater hat dafür gesorgt, dass er mit Wasser befüllt wurde.

Im Jahr 2001 wurde das alte Fabrikgebäude abgerissen. Quelle: Britta Schulze (Repro)

Bei der Konservenfabrik war im Sommer Hochbetrieb

Die Konservenfabrik hatte normalerweise um die 20 Mitarbeiter. Im Sommer herrschte Hochbetrieb, dann gab es bis zu 100 Helfer. Die Ware wurde bis ins Ruhrgebiet geliefert, auch damit ist eine persönliche Geschichte verknüpft. „Unsere Verwandten wohnten in der Gegend und wir durften dann im Lastwagen mitfahren und sie besuchen“, sagt die 67-Jährige.

Aus den Erinnerungen wurde das Buch „Konservenkinder“

Die Fabrik wurde 1964 geschlossen, die Menschen verloren ihre Arbeit – doch die Abenteuer blieben in guter Erinnerung. Deshalb hat Gajda sich immer wieder an den Schreibtisch gesetzt und alles aufgeschrieben. Aus zahlreichen handgeschriebenen Zetteln wurde das Buch „Konservenkinder“.

Die Lesung „Konservenkinder” mit Rosemarie Gajda findet am Samstag, 15. Februar, in der Heimatstube Vorsfelde, Meinstraße 13, statt . Die Veranstaltung beginnt um 16.30 Uhr. Anmeldungen nimmt Jörg Blüm unter der Telefonnummer 05363 3242 entgegen.

Die Vorsfelder Konservenfabrik Im letzten Jahr des ersten Weltkriegs haben sich Geschäftsleute und Landwirte getroffen, um eine Genossenschaft für eine Konservenfabrik zu gründen. Das Gelände gegenüber dem Bahnhof Vorsfelde erschien sehr attraktiv und sie kauften das Grundstück mit mehr als 200 Hektar. Im Juni 1919 wurde Fritz Ebeling als Direktor eingestellt und die Genossenschaft in „Konserven und Dörrfabrik Vorsfelde“ umbenannt. Im Jahr 1926 wurden keine Konserven mehr produziert, da die vorhandenen Bestände verkauft werden mussten. Ein Jahr später wechselte der Direktor, die Produktion wurde wieder aufgenommen und die Genossenschaft in „Braunschweigische Konservenfabrik Vorsfelde“ umgetauft. Die Wirtschaftslage verbesserte sich und demzufolge wurde für die Mitarbeiter eine Wohnbaracke errichtet. Während des Zweiten Weltkriegs diente die Baracke als Flüchtlingsdurchgangslager. Nach der Währungsreform 1948 wurde die Fabrik modernisiert und die Konserven auch nach Berlin und an das VW-Werk geliefert. Zu der Zeit arbeiteten rund 100 Mitarbeiter in der Konservenfabrik. Anfang der 1960er Jahre machte die moderne Konservierungstechnik durch das Einfrieren das Konservieren in Dosen entbehrlich. Daher wurde die Produktion eingestellt und die Genossenschaft aufgelöst. Das Gelände wurde nach der Schließung von zwei Speditionen genutzt, im Jahr 2001 wurden die Gebäude abgerissen. Seit 2003 steht das DRK-Seniorenzentrum auf der Fläche der ehemaligen Konservenfabrik Vorsfelde.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig