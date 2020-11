Vorsfelde

Drei Weihnachtsfans suchen den schönsten Weihnachtsgarten in Vorsfelde: Hanne Bolewicki, Jens Kirsch und Sandra Straube rufen alle Vorsfelder dazu auf, ihren Garten in diesem trüben Corona-Jahr besonders schön weihnachtlich zu dekorieren und beim „ Weihnachtsgarten“-Wettbewerb mitzumachen. Die drei Besitzer der schönsten Weihnachtsgärten können schöne Preise gewinnen.

Eigentlich hatte Hanne Bolewicki die Idee zum Wettbewerb schon vor einem Jahr: „Aber damals war das alles zu kurzfristig....“ Jetzt hat sie sich mit Jens Kirsch und Sandra Straube zusammengetan und einen richtigen Wettbewerb ausgearbeitet: „Wer hat den schönsten Weihnachtsgarten in Vorsfelde?“ Denn: „Gerade in Zeiten von Corona brauchen die Menschen auch mal gute und schöne Nachrichten“, sagt Bolewicki. Das sieht Jens Kirsch genauso: „Wir wollen den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern.“

Vorsfelder können sich ab Sonntag mit ihrem Weihnachtsgarten bewerben

Der Wettbewerb startet am Sonntag, 29. November (Erster Advent), und endet am Dienstag, 15. Dezember. In dieser Zeit können Vorsfelder Fotos von ihrem Weihnachtsgarten an bolewicki@ymail.com mit Name, Adresse und Telefonnummer schicken. „Wir gucken uns die einzelnen Gärten dann vor Ort an“, betont Sandra Straube. Anschließend bestimmt eine Jury die drei Sieger – in der Jury sitzen neben Bolewicki, Straube und Kirsch auch Roland Polze, Chef der Vorsfelder Blumenkommission, Ortsbürgermeister Günter Lach und ein Vertreter des Verkehrsvereins Vorsfelde live. „Wer genau, steht noch nicht fest“, so Straube.

Zu gewinnen es folgende Preise: Ein Wochenende mit einem Renault vom Autohaus Adamczyk, einen Essensgutschein fürs Schützenhaus Vorsfelde oder Steakhaus Hackepeter sowie einen Essensgutschein fürs Leonardo City Hotel in Wolfsburg. Die Siegerehrung findet am Dienstag, 22. Dezember, statt. „Jetzt hoffen wir“, so Hanne Bolewicki, „dass möglichst viele Vorsfelder mitmachen.“

Von Carsten Bischof