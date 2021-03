Wendschotter fordern Tempo 30 für beide Seiten der Alten Schulstraße

Wendschott

Der Ortsteil Wendschott expandiert, doch mit weiterer Bebauung und wachsender Einwohnerzahl nehmen auch die Probleme des innerörtlichen Straßenverkehr zu. Die Ausweisung von verkehrsberuhigten Zonen trifft nicht immer auf Verständnis der Bevölkerung. Das machten die Fragen von Einwohnern und Anfragen der Politiker in der Sitzung des Ortsrates Wendschott deutlich.

In Höhe des Kindergartens gilt Tempo 30 nur auf einer Straßenseite

Die Alte Schulstraße im Bereich der Kindertagesstätte ist ein Thema, das die Bürgergemeinschaft Wendschott (BGW) bereits zu mehrfachen Anfragen motivierte. Die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h gilt nämlich nur auf der Straßenseite, die an die Kita grenzt. In der Gegenrichtung dürfen Autofahrer mit Tempo 50 vorbeifahren. Begründet wird das damit, dass die Kinder die Straße in Höhe der Kita ohnehin nicht queren würden, da auf der östlichen Fahrbahnseite ein Fußweg nicht vorhanden sei.

Dieses Argument sorgte bei Sven Poppinga in der Einwohnerfragestunde für Entrüstung. „Wie kann man nur so argumentieren“, fragte er. Kinder, die dennoch die Straße überquerten, könnten nicht wissen, auf welcher Straßenseite die Autos 30 oder 50 Kilometer pro Stunde fahren dürfen. Poppinga beklagte ferner den ­Lkw-Verkehr in Richtung Baustellen sowie die fehlende Beleuchtung einer Bushaltestelle an der Kita.

BGW fordert beidseitige Geschwindigkeitsbegrenzung

Die BGW hat bereits seit 2018 mehrere Anfragen zum Tempolimit in der Alten Schulstraße und fehlerhafte Beschilderungen an die Verwaltung gerichtet. Klaus-Dietrich Kurtz zeigte sich mit der entsprechenden Antwort auf die jüngste Anfrage erneut unzufrieden. „Wir fordern nach wie vor eine beidseitige Geschwindigkeitsbegrenzung im gesamten Verlauf der Alten Schulstraße“, sagte Kurtz. Die Argumentation nämlich, dass die Straße kaum überquert werde, gelte längst nicht mehr. Das betreffe vor allem auch für den stark frequentierten Bereich in Höhe des Einkaufsmarktes. „Es ist ein Drama, wie hier von der Verwaltung reagiert wurde“, unterstrich Benjamin Kallauch (parteilos). „Das Ganze ist ein Unding“, erklärte stellvertretender Ortsbürgermeister Norbert Batzdorfer (Grüne). Der erneut einbrachte Antrag fand volle Zustimmung des Ortsrats.

Bürgergemeinschaft fordert Versetzung von Ortseingangsschildern

Um überhöhte Geschwindigkeiten ging es übrigens in einem weiteren BGW-Antrag. Fahrzeuge, die von der Umgehungsstraße nach Wendschott einfahren, tun dies häufig mit erlaubt hoher Geschwindigkeit. In drei Einfallstraßen werden sie erst spät durch entsprechende Ortseingangsschilder gebremst.

Ortseingang Wendschott: Die BGW im Ortsrat fordert die Versetzung von Ortsratsschildern, um Fahrzeuge aus Richtung Umgehungsstraße früher zu bremsen. Quelle: Boris Baschin

Kurtz plädierte für nur ein Ortsschild direkt an der Umgehung, womit ein doppelter Effekt verbunden sei: Die Fahrzeuge würden rechtzeitig langsamer und die Stadt spare sich mindestens zwei überflüssige Schilder. Und schließlich ging es um eine Fahrbahnmarkierung im Bergmannskamp, die nach einer Straßensanierung nicht wieder hergestellt worden sei. „Sie ist wichtig und gehört erneuert“, so Kurtz.

Von Burkhard Heuer