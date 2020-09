Wendschott

Einstimmig hat der Wendschotter kürzlich beantragt, das Ortseingangsschild auf der Alten Schulstraße in Richtung Westumgehung zu versetzen. Dann wüssten Autofahrer sofort, dass sie im Ort seien und Tempo 50 gelte. Doch diese Versetzung sei nicht möglich, sagt die Stadtverwaltung auf WAZ-Anfrage.

Der Gedanke der Politiker ist logisch: Aktuell steht das Ortseingangsschild am Wendschotter Sportplatz – weit hinter den Einmündungen Zur Wildzähnecke und Große Riehe. Das führe dazu, so die Politiker, dass Autofahrer schneller als mit Tempo 50 unterwegs seien. „Das Ortsschild sollte deswegen in Höhe von Aldi stehen“, fasst Ortsbürgermeister Siegfried Leu ( CDU) den Wunsch der Politiker zusammen. „Das haben wir auch schon mehrfach beantragt.“

Anzeige

Stadt: Geschlossene Bebauung muss für Versetzung vorliegen

Eine Versetzung der Ortseingangstafel sei wegen neuer rechtlicher Vorschriften nicht möglich, sagt Elke Wichmann, Sprecherin der Stadt Wolfsburg. Denn: „Es ist jetzt klargestellt, dass die geschlossene Bebauung für den ortseinwärts Fahrenden erkennbar beginnen muss.“ Baugebiete hinter Lärmschutzwällen beispielsweise würden dazu nicht zählen. „Eine geschlossene Bebauung liegt auch nur dann vor, wenn die Straße, an der die Ortstafel steht, eine Erschließungsfunktion für die anliegenden Grundstücke hat.“

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Eine Ortstafel solle dort aufgestellt werden, wo „innerörtliche Verkehrsverhältnisse zu erwarten sind“. Die Ortstafel diene nicht zur Geschwindigkeitsreduzierung. Dafür gebe es Schilder mit einer Höchstgeschwindigkeit – „deshalb wurde bereits zu Beginn der Alten Schulstraße die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf Tempo 50 km/h reduziert“, so Wichmann.

Stadt befürchtet „Scheinsicherheit“ und zu schnelles Fahren

Eine Vorverlegung der Ortstafel führe lediglich zu einer „Scheinsicherheit“. Denn: Die motorisierten Verkehrsteilnehmer würden den innerörtlichen Charakter nicht erkennen und ihr Tempo nicht drosseln. Dann würden sie auch am eigentlichen Beginn des Ortes zu schnell unterwegs sein. Genau das will der Ortsrat ja eigentlich verhindern.

Von Carsten Bischof