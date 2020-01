Wendschotter Krippenkinder können in ihrer Kita bleiben

Vorsfelde/Wendschott

Der Neubau der Vorsfelder St. Petrus-Kita hat für heftige Irritationen unter Wendschotter Eltern gesorgt. Denn: Die Krippenkinder aus Vorsfelde sollen übergangsweise in dem Anbau der Wendschotter AWO-Kita untergebracht werden. Um den Raumverlust auszugleichen, wird in der AWO-Kita jetzt ein zusätzlicher Raum übergangsweise als Gruppenraum genutzt.

Krippengebäude muss weg

Doch von Anfang an: Seit vielen Jahren kämpft die St. Petrus-Kita um ihren Neubau. Das jetzige Gebäude war früher modern und funktional, ist aber mittlerweile arg in die Jahre gekommen. Und: Die Krippe ist seit vielen Jahren in einen früheren Jugendtreff ausgegliedert – auch kein Idealzustand. Jetzt ist endlich Land in Sicht: Der geplante Kita-Neubau werde „Ende 2021 betriebsbereit sein“, sagt Monia Meier, Sprecherin der Stadt Wolfsburg.

Baubeginn noch ungewiss

Die entsprechende Beschlussvorlage zum Kita-Bau wolle die Verwaltung dem Rat im Februar vorlegen. Auf den Ratsbeschluss wartet auch Propst Ulrich Lincoln als Bauträger und Chef des Kita-Teams: „Wann die Bauarbeiten genau losgehen werden, kann ich noch nicht sagen. Der Ratsbeschluss hierzu steht noch aus.“

Krippe übergangsweise nach Wendschott

Aber eine Entscheidung steht schon: Die jetzige Krippe der St. Petrus-Kita muss weg – „ es steht im Baufeld des Neubaus und kann daher mit Beginn der Bauarbeiten nicht mehr genutzt werden“, so Lincoln weiter. Die Entscheidung, die Vorsfelder Krippenkinder übergangsweise in Wendschott unterzubringen, habe die Stadt getroffen – „im Einvernehmen mit uns als Träger“.

BGW schaltet Stadt ein

Ein Beschluss, der für Unruhe unter Wendschotter Eltern gesorgt hat: „Mit der ursprünglich geplanten Lösung hätten die Wendschotter Krippenkinder nicht in die Kita wechseln können und müssten ihr vertrautes Umfeld verlassen und sich neue Freunde im gesamten Stadtgebiet suchen“, fasst Jennifer Dreborg-Feil von der Bürgergemeinschaft Wendschott (BGW) die Sorgen der Wendschotter Eltern zusammen. Denn: Durch die Belegung des Anbaus in Wendschott würde ein Raum für Wendschotter Kita-Kinder fehlen. Deshalb habe sich die BGW an die Stadtverwaltung gewandt, um auf das Problem aufmerksam zu machen.

Gemeinsame Lösung

Gemeinsam mit der AWO-Kita habe man eine Lösung gefunden, sagt Monia Meier:“Um den aktuellen Bedarf zu decken, plant die Verwaltung in Abstimmung mit dem Träger einen Raum im Erdgeschoss in der bestehenden AWO-Kita Wendschott temporär in einen Gruppenraum für bis zu 17 Kinder umzuwandeln.“ Dadurch würden sowohl die Vorsfelder Krippenkinder als auch die Wendschotter Kita-Kinder Platz finden – top Lösung für alle Seiten. Auch BGW-Sprecherin Jennifer Dreborg-Feil ist zufrieden: „Ein Dank an die Stadt Wolfsburg, dass sei so schnell das Problem gelöst hat.“

Jetzt wird geplant

„Aktuell befindet sich die Verwaltung im Dialog mit dem Träger der Einrichtung und wird bis zum Platzvergabeprozess die notwendigen Voraussetzungen geschaffen haben“, verspricht sie. Jetzt warten alle Beteiligten auf die Entscheidung des Rates der Stadt Wolfsburg – danach kann die Aktion Neubau der St. Petrus-Kita endlich starten.

Von Carsten Bischof