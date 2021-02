Wendschott

„Menschen sind nicht so meins“, sagt die Wendschotterin Nicole Funk. Das gilt allerdings nur für die Fotografie. Da haben es der 41-Jährigen Tiere und Pflanzen besonders angetan. Auf die Pirsch geht sie mit ihrer Kamera am liebsten im Drömling und im Ilkerbruch. Es ist ein leidenschaftlich gepflegtes Hobby, dem sie viel Zeit widmet. Bis der von ihr besonders geliebte Eisvogel auftaucht, kann es nämlich manchmal einige Stunden dauern.

Neben ihrer Zeit hat sie im Lauf der Jahre auch einiges an Geld in ihre Ausrüstung investiert. „Am wichtigsten ist ein gutes Objektiv mit der richtigen Brennweite“, sagt sie. Neuerdings hilft ihr noch etwas weiter: „Zum Geburtstag im September habe ich ein Tarnzelt bekommen.“

Tierfotografin Nicole Funk Name: Nicole Funk Alter: 41 Familie: Ehemann (ärztlicher Gutachter), vier Kinder (ein Mädchen, 12, und drei Jungs, 13, 24 und 26 Jahre alt), ein Hund, zwei Katzen und ein Pferd Berufe: Ergotherapeutin, Hausfrau, demnächst pädagogische Mitarbeiterin an einer Schule in Rühen Berufung: Wildlife-Fotografie Kamera: Canon Eos 80d Wohnort: Wendschott

„Die Jäger kennen mich schon alle“, sagt sie mit einem Grinsen. Wobei sie versucht, weder die Menschen noch die Tiere in Wald und Flur durch ihre Leidenschaft zu stören. Das Tarnzelt hilft dabei enorm. „Und ich versuche mich immer auf den Wegen aufzuhalten“, betont sie. Obwohl es sehr reizt, in unberührte Gebieten vorzustoßen.

Puppen waren die ersten Foto-Modelle

Fortgebildet hat sich die gelernte Ergotherapeutin durch Bücher, YouTube-Videos und durchs einfach Machen. Den ersten Fotokursus belegte Nicole Funk aber schon in ihrer Schulzeit in Mecklenburg Vorpommern, und die ersten Foto-Modelle waren ihre Puppen. Heute wählt sie kompliziertere Motive – darunter sind auch mal ihr Sohn beim Fußball, die Tochter beim Reiten oder Familienhund Stina, ein Rhodesian Ridgeback, der sie fast täglich in die Natur begleitet. Am liebsten aber porträtiert sie wilde Tiere. „Ich habe ja in Wendschott die Natur vor der Haustür“, schwärmt die versierte Hobbyfotografin.

Material findet sie rund in Wäldern und Feldern um den Mittellandkanal. „Ich habe inzwischen auch eine Art Gespür dafür entwickelt, wohin ich gucken muss“, sagt sie. „Wildlife-Fotografie ist selten planbar. Mal steht man knöcheltief im Wasser, mal liegt man am Boden, mal sitzt man stundenlang im Tarnzelt.“ Aber das Ergebnis ist es wert. So entstand im Jahr 2020 schließlich ihr erster Foto-Kalender, der eigentlich nur für Familie und Freunde gedacht war. Doch die Mundpropaganda für „Wolfsburgs wilder Drömling“ sorgte dafür, dass letztlich sogar 50 Exemplare verkauft wurden.

Bildergalerie:

Zur Galerie Die Fotografie ist für die Wendschotterin Nicole Funk mehr als nur ein Hobby. Sie hat sich auf Tieraufnahmen spezialisiert, harrt dafür stundenlang in der freien Natur aus und ist mittlerweile sogar mit einem Tarnzelt im Einsatz. Einige ihrer Fotos hat sie für diese Bildergalerie zur Verfügung gestellt – und sie ließ sich von WAZ-Fotograf Roland Hermstein selbst porträtieren.

Zudem zeigt Nicole Funk einige ihrer Aufnahmen jetzt auf ihrer öffentlichen Instagram-Seite. Und als sie beim Kitze-Retten im Sommer Ralph Schräder, den Vorsitzenden der Wolfsburger Jägerschaft kennenlernte, schmiedeten beide gemeinsam einen Plan: Zusammen mit der WAZ wollen sie die Serie „Wildes Wolfsburg“ mit Berichten über die Tierwelt in dieser Stadt wieder zum Leben erwecken. Da lassen wir uns nicht zweimal bitten...

Von Andrea Müller-Kudelka