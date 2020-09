Wendschott: Stadt will gefährliche Einmündung für Radfahrer entschärfen

Wendschott

An der Einmündung Wendenstraße/Brechtorfer Straße in Wendschott leben Radfahrer sehr gefährlich. Trotz eindeutiger Beschilderung übersehen Autofahrer immer wieder Radler und bringen Pedalritter in brenzlige Situationen. Jetzt will die Stadt die „Radfahrerfurt“ rot markieren – und erntet Lob von Radfahrer Eckhard Meyer und Ortsbürgermeister Siegfried Leu.

„Diese Stelle ist seit vielen Jahren ein Problem“, sagt Eckhard Maier (70). Der Wendschotter ist täglich mit seinem Fahrrad unterwegs und hat immer ein mulmiges Gefühl, wenn er aus Richtung Vorsfelde angeradelt kommt. Denn: „An dieser Stelle sind Radfahrer in beide Richtungen unterwegs, aber die meisten Autofahrer gucken gewohnheitsgemäß nur nach links und fahren los, wenn es frei es“, berichtet Meyer. Komme er von rechts – also aus Richtung Vorsfelde – hänge er regelmäßig „bei Autos vor der Motorhaube“.

Stadt hält rote Markierung für „sinnvoll“

Ein Problem, dass auch Ortsbürgermeister Leu kennt: „Wir haben im Ortsrat die Entschärfung dieser Stelle gefordert. Bis jetzt vergeblich.“ Eckhard Meyer schrieb eine Mail an die Stadtverwaltung und bekam jetzt eine Antwort von Oliver Iversen, Geschäftsbereichsleiter Straßenbau und Projektkoordination. Eigentlich, so schreibt er, müssten die bisherigen Maßnahmen ausreichen: Beschilderung, die auf querende Radfahrer hinweisen, und Piktogramme auf der Fahrbahn. Doch da es immer wieder Hinweise auf die Gefährlichkeit für Radfahrer gebe, „erscheint hier eine punktuelle Rotmarkierung der Furt durchaus sinnvoll“.

Allerdings könne es eine Weile dauern, bis die Maßnahme umgesetzt werde – „da die Markierungsfirmen sehr ausgelastet sind“. Eckhard Meyer freut sich dennoch: „Da hat die Stadt schnell und positiv reagiert.“ Auch Siegfried Leu betont: „Das ist eine gute Lösung. Bitte so schnell wie möglich umsetzen.“ Oliver Iversen bremst ein wenig die Euphorie: Man müsse abwarten, „ob dies tatsächlich den Kfz-Verkehr zu einer erhöhten Aufmerksamkeit für Radfahrer motiviert.“

Von Carsten Bischof