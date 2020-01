Wendschott: Stadt stellt Poller am Fillerkamp auf und baut neue Halle

Wendschott

Beschlussfähig war der Wendschotter Ortsrat wegen fehlender Mitglieder am Donnerstagabend nicht – spannende Themen hat er dennoch behandelt. Etwa den Neubau der St.-Petrus-Kita, den Neubau der Sporthalle und das Aufstellen der Poller am Fillerkamp.

Die Stadt baut auf der Grenze zwischen Heidgarten ( Vorsfelde) und Wendschott für rund 7,5 Millionen Euro die neue St. Petrus-Kita. Die Krippenkinder der Kita ziehen übergangsweise in Räume der Wendschotter AWO-Kita. In der AWO-Kita wird übergangsweise ein weiterer Raum für Kita-Kinder umgestaltet. Nachrichten, die der Wendschotter Ortsrat wohlwollend zur Kenntnis nahm.

Im Vorfeld hatte es eine heftige Diskussion über den Standort der Sporthalle gegeben

Seit Jahren fordert der Wendschotter Ortsrat zudem den Neubau einer Sporthalle – „Baubeginn soll noch in diesem Jahr sein“, sagte Ortsbürgermeister Siegfried Leu ( CDU). Die neue Halle soll am neuen Sportplatz gebaut werden – in direkter Nähe der AWO-Kita. Im Vorfeld hatte es eine heftige Diskussion über den Standort gegeben – einige Politiker favorisierten eine Grünfläche an der Grundschule.

Auch die versenkbaren Poller am Fillerkamp sorgten für viel Unruhe im Vorfeld: „Laut Stadt werden sie im ersten Halbjahr 2020 aufgestellt“, berichtete Leu. Sie sollen verhindern, dass Autos vom Neubaugebiet Wildzähnecke II direkt ins Altdorf fahren – „genauso wie es der Ortsrat schon zu Beginn der Baugebietsplanung beschlossen hat“, so Leu. Neubürger hatten diese Maßnahme kritisiert und freie Fahrt gefordert – der Ortsrat lehnte das ab: „Dort fahren immer mehr Leute verbotenerweise durch“, so Leu. Neben Anwohnern auch Paketboten und Lieferdienste. Sobald die Poller stünden, sei das vorbei.

Von Carsten Bischof