Wendschott: Müllsünder entsorgen Batterien und Schrauben am Sportplatz

Wendschott

Traurig, aber wahr: Der Parkplatz gegenüber des Wendschotter Sportplatzes gleicht einer Mülldeponie. Altbatterien, Möbel, Umzugskartons, Schrauben – unbekannte Umweltsünder haben wieder einmal ihren ganzen Unrat illegal zwischen Altglas- und Papiercontainer entsorgt. Immerhin: Die Stadt sieht gute Chancen die Täter zu erwischen.

Und hier eine Bildergalerie zum Müllärger:

Zur Galerie Unglaublich: Unbekannte Müllsünder haben ihren Haus- und Sondermüll am Wendschotter Sportplatz illegal entsorgt. Die Stadt ist zuversichtlich, die Täter zu erwischen.

„Der Parkplatz am Wendschotter Sportplatz ist seit Wochen eine wilde Deponie“, schimpft Stefan Lorenz, Vorstandsmitglied im Wendschotter Dorfverein. Papier, Pappe, Sperrmüll, Sondermüll – „das ist die Krönung“, sagt er sarkastisch.

Anzeige

Siegfried Leu ist sauer

Auch Ortsbürgermeister Siegfried Leu ( CDU) ist stinksauer: „Das geht doch schon seit Jahren so.“ Er melde den Müllhaufen der Stadt, die räume ihn weg – und irgendwann gehe das Spiel von vorne los. „Übrigens nicht nur am Sportplatz, sondern auch auf Feldwegen und an der Brechtorfer Straße.“ Aber am Sportplatz sei die Sauerei besonders schlimm. „Der Ortsrat hat eine Einzäunung und die Installation einer Videokamera gefordert – beides wurde von der Stadt abgelehnt.“ Nicht praktikabel beziehungsweise aus Gründen des Datenschutzes nicht erlaubt. „So bleibt uns nur der Appell an die Leute, ihren Abfall zur Mülldeponie zu fahren – denn dafür ist die Mülldeponie da.“

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Ralf Schmidt ist zuversichtlich

Ralf Schmidt, Sprecher der Stadt Wolfsburg, verspricht den „wilden Müllhaufen“ schnell abholen zu lassen. „Um zu verhindern, dass dort weiterer Abfall abgelagert wird“, betont er. „Wenn erst einmal irgendwo Müll liegt, wird dort oft weiterer Abfall abgelegt.“ Was übrigens für viele Müllsünder empfindliche Folgen hat: „Die Verursacher illegaler Abfallablagerungen lassen sich in vielen Fällen durch Hinweise und Zeugen ermitteln und zur Verantwortung ziehen“, betont Ralf Schmidt. Billig wird das nicht: Geldbußen bis 100 000 Euro sind im Extremfall möglich. Der Besuch der Mülldeponie ist definitv preiswerter.

Lesen Sie auch:

Von Carsten Bischof