Wendschott: Dubiose Spendensammler bedrohen Rentner

In der Region Wolfsburg sind derzeit dubiose Spendensammler unterwegs, die mit aggressiven Methoden vorgeblich Geld für Gehörlose und Blinde sammeln. Der Polizei seien entsprechende Vorfälle in Wendschott und Ehmen gemeldet worden, bestätigte Polizeisprecher Sven-Marco Claus auf WAZ-Anfrage. Eine höchst unerfreuliche Begegnung mit den mutmaßlichen Trickbetrügern aus Osteuropa hatte Klaus Böttcher (71) aus Rühen am Montag auf dem Aldi-Parkplatz in Wendschott. „Ich wurde massiv bedroht“, berichtet der Rentner.

Böttcher beobachtete, wie vier Männer die Kunden des Discounters an der Alten Schulstraße ansprachen und regelrecht bedrängten. „Wenn jemand auf den Parkplatz gefahren ist, haben sie gleich die Beifahrertür aufgerissen“, so Böttcher. Die Männer hätten Kladden mit Spendenlisten dabei gehabt, angeblich ging es dabei um eine Sammlung für Taube und Blinde. „Die Leute wurden sehr druckvoll angesprochen. Viele ältere Menschen zahlen dann auch sofort“, meint Böttcher.

Als der Rühener selbst angesprochen wurde, fragte er die Spendensammler nach einem Ausweis – und erhielt eine drohende Antwort: „Verpiss dich, sonst passiert dir was!“, habe ihm einer der Männer entgegnet. Böttcher wurde es zu bunt und rief die Polizei an. Daraufhin traten die Spendensammler den Rückzug an, nicht ohne dem 71-Jährigen noch eine Warnung mit auf dem Weg zu geben: Er solle aufpassen, dass er nicht überfahren werde. Die Männer stiegen dann in einen Audi mit rumänischen Kennzeichen, in dem schon ein Fahrer am Steuer wartete, und fuhren in Richtung Vorsfelde davon.

Die Polizei habe noch einen zweiten Hinweis auf das Treiben der dubiosen Spendensammler in Wendschott erhalten, erklärte Sprecher Sven-Marco Claus auf WAZ-Anfrage. Außerdem seien die Beamten am Montagnachmittag nach Ehmen gerufen worden, wo möglicherweise dieselben Spendensammler an einer Tankstelle in der Mörse Straße unterwegs waren und von den Beamten auch angetroffen wurden. „Die Spendensammler wurden überprüft und es wurden Platzverweise erteilt“, so Claus. Grundsätzlich sei das Betteln zwar nicht verboten, bei „aggressivem Betteln“ könnte aber unter Umständen der Straftatbestand der Nötigung erfüllt sein. In einem solchen Fall solle die Polizei gerufen werden.

Die Polizei rechnet damit, dass es gerade in der Vorweihnachtszeit vermehrt zu Betrugsversuchen in Zusammenhang mit Spendensammlungen kommen wird. „Organisationen haben immer eine Legitimation dabei und können sich ausweisen“, betont der Polizeisprecher. Wer dann immer noch unsicher sei, könne bei der jeweiligen Organisation anrufen und nachfragen, ob aktuell tatsächlich Spendensammler in der Region unterwegs sind.

