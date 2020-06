Wendschott: Debatte um neues Naturschutzgebiet überfordert Ortsrat

Wendschott

Erhalt und Förderung von schützenswerter Landschaft und Tierwelt stehen im Mittelpunkt einer EU-Richtlinie, die seit über zehn Jahren debattiert und umgesetzt wird. Die Mitgliedsstaaten sind gefordert, Naturschutzgebiete ( NSG) auszuweisen. In Wolfsburg betrifft dies neben den Barnbruchwiesen und dem Ilkerbruch vor allem den Wendschotter und den Vorsfelder Drömling. Das war auch Thema der Ortsratssitzung in Wendschott am Donnerstagabend.

Während große Teile des Feuchtgebietes bereits unter besonderem Schutz stehen, sind die Behörden nun dabei, auch den Bereich Kötherwiesen aufzuwerten. In öffentlicher Sitzung hat der Ortsrat Wendschott dazu die Begründung durch die Verwaltung gehört. Mit dem Ergebnis allerdings, dass sich exakt die Hälfte des Ortsrates schlichtweg überfordert fühlte, die eigentlichen Auswirkungen der neuen Gesetzgebung zu überblicken.

Neues Naturschutzgebiet : Ortsrat Wendschott gab grünes Licht

Mit der Folge, dass sich in der Beschlussfassung drei Mitglieder der Stimme enthielten. Bei drei Pro-Stimmen allerdings wurde der Verordnung dennoch grünes Licht gegeben. In nächster Instanz hat der Ortsrat Vorfelde über Drömling und Kötherwiesen zu befinden.

Umweltamtsleiter Dr. Horst Farny, Claudia Leyers von der Unteren Naturschutzbehörde und der Wolfsburger Umweltbeauftrage Michael Kühn hatten zunächst Details aus der vielseitigen Vorlage erläutert und die Vorzüge des Drömling mit Kötherwiesen für die Tier und Pflanzenwelt hervorgehoben. Kurz angeschnitten wurde aber auch, dass beispielsweise Landwirtschaft, Waldbesitzer, Jäger und Angler fortan mit gewissen Einschränkungen leben müssten.

Der Ortsrat Wendschott tagte: Naturschutzbeauftragter Michael Kühn referierte über Naturschutzgebiete. Quelle: Burkhard Heuer

So dürfen Waldbesitzer einen Teil des Holzes nicht mehr ernten, sondern müssen es als Totholz liegen lassen. Ein Landwirt beispielsweise darf seine Wiese nicht mehr so düngen, dass Mähgut für die Biogasproduktion geeignet ist. Er fürchtet Einnahmeverluste. Organisierte Angler müssten zudem ein Nachtangelverbot akzeptieren. Was Kritik hervorrief. Fischwilderer dürfte dieses Verbot kaum stören, sie blieben fortan unbehelligt.

Michael Kühn verglich Naturschutzgebiet mit dem Donaudelta

In einem engagierten Vortrag pries Umweltbeauftragter Kühn dennoch die geplante Unterschutzstellung. „Drömling und Kötherwiesen befinden sich in illustrer Gesellschaft“, sagte er und nannte als beeindruckendes Beispiel das Donaudelta. Als einen der wichtigsten Vorteile im neuen Naturschutzgebiet bezeichnete Kühn die Schonung der Ressource Wasser.

Beratendes Mitglied Werner Reimer ( CDU), der demnächst auch im Ortsrat Vorfelde zur Beschlussfassung aufgefordert ist, fühlte sich ebenfalls von der Fülle der Informationen überfordert. Wichtig war für ihn allerdings die Information, dass Spaziergänger und Radfahrer auch das Naturschutzgebiet auf befestigten Wegen für die Naherholung nutzen dürfen. „Das ist heute so“, sagte Dr. Farny, „und das wird auch nach der neuen Gesetzgebung so bleiben.“

Von Burkhard Heuer