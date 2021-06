Wendschott-Broschüren gibt’s jetzt in der Deutschen Nationalbibliothek

Wendschott

Mit diesem Brief hat Werner Scholz nicht gerechnet: Die Deutsche Nationalbibliothek in Frankfurt teilte ihm jetzt schwarz auf weiß mit, dass es seine beiden Wendschott-Broschüren offiziell in den Bibliotheksbestand aufnehme und damit (digital) einer weltweiten Öffentlichkeit zugänglich mache. „Das macht mich schon ein wenig stolz“, sagt der Heimatpfleger von Wendschott.

Werner Scholz forschte für die Broschüren im Stadtarchiv

Konkret hat der ehemalige Lehrer 2015 „Wendschott – ein Dorf im Wandel der Zeit“ und 2020 „Wendschott – Ein Dorf wächst...“ herausgebracht. Er forschte dafür im Wolfsburger Stadtarchiv und im Katasteramt und befragte ältere Wendschotter zur Geschichte des Ortes. Und sammelte Anekdoten.

Entscheidend für die Aufnahme in die Deutsche Nationalbibliothek waren seine Quellenangaben. „Die Broschüren wurden nach wissenschaftlichen Maßgaben erarbeitet“, sagt auch Heimatpfleger Scholz. Jedes Datum, jedes Zitat, jedes Foto wurde mit einer Quellenangabe versehen. „Dadurch kann jeder nachvollziehen, woher ich meine Informationen habe“, betont Scholz. Und könne zudem jede Quelle nachprüfen.

Jetzt können auch Wissenschaftlicher mit der Wendschotter Geschichte arbeiten

Wofür all das wichtig ist? „Zum Beispiel für wissenschaftliche Arbeiten“, sagt Werner Scholz. Angenommen, ein Student erforsche den Zusammenhang von Industrieansiedlungen und Siedlungspolitik: „Wendschott wäre ohne die Kriegsflüchtlinge und den Bau des Volkswagenwerkes nicht das, was es heute ist“, so Scholz. Und verweist auf seine Heimat Salzgitter: An Hand von kleinen Broschüren wie seiner ließen sich Parallelen etwa zwischen Wolfsburg und Salzgitter aufzeigen – aber auch Unterschiede. Beide Städte seien erst nach dem Krieg rund um Fabriken entstanden. Hätten sich aber eben nicht gleich entwickelt.

Auszüge aus der Dorf-Chronik „Wendschott-Ein Dorf wächst…“ Quelle: Roland Hermstein

Aber interessierte Leser könnten sich auch einfach nur über die Entwicklung Wendschotts informieren. Wie aus dem kleinen Rundlingsdorf durch Zuzug von Flüchtlingen, durch die Eingemeindung nach Wolfsburg 1972 und durch die Folgen der Wiedervereinigung 1990 (Zuzug aus dem Osten) das heutige Wendschott wurde. Ist erst einmal das Interesse geweckt, könne die Lektüre Interessierte auch ins Heimatmuseum im Wendschotter Niedersachsenhaus locken. Das leitet Scholz ebenfalls und hat unglaublich viele interessante Exponate zusammengetragen.

Dort, zwischen alten WSV-Trikots und Wurstpressen, schließt sich zudem ein Kreis: „Beide Broschüren gibt es im Heimatmuseum“, sagt Werner Scholz. Die er übrigens nicht alleine, sondern mit Hilfe der Layouterin Ulrike Schawe ansprechend gestaltet habe. Infos zu Niedersachsenhaus und Heimatmuseum gibt es unter www.dorfverein-wendschott.de sowie direkt bei Werner Scholz unter der Mailadresse werscho@wolfsburg.de.

Von Carsten Bischof