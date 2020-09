Wendschott

Aldi baut neu, die Stadt plant ein neues Baugebiet und den Weiterbau eines Fuß- und Radweges: Der Ortsrat Wendschott hat viel zu besprechen während seiner nächsten Sitzung. Die steigt am kommenden Dienstag, 10. September, um 18 Uhr coronabedingt im Vorsfelder Schützenhaus.

Die größte Überraschung für viele Wendschotter sind die Neubau-Pläne von Aldi: „Tatsächlich treiben wir derzeit Pläne für den Standort Wolfsburg-Wendschott voran“, sagte ein Aldi-Sprecher der WAZ. Mehr verraten wollte er noch nicht: Man werde dem Ortsrat am 10. September konkrete Pläne vorstellen. Fest steht bisher nur: „Der neue Aldi-Markt wird gegenüber des Sportplatzes gebaut“, berichtet Ortsbürgermeister Leu. „Wir sind sehr gespannt auf die Pläne.“

Zumal der Aldi-Markt nicht das einzige Bauprojekt an dieser Stelle sein soll: Auf der Grünfläche zwischen jetzigem Aldi und Feuerwehrhaus sollen Wohnhäuser gebaut werden – „teils von einem privaten Investor, teils von der Stadt“, betont Leu. Die städtischen Planer wollen das Vorhaben ebenfalls im Ortsrat vorstellen.

Für Leu sind dies gute Nachrichten: „Es sichert unsere Infrastruktur. Wendschott verändert sich ja auch rasant, wird immer größer.“ Er hoffe, dass im kleinen Neubaugebiet auch Platz für Ärzte und Angebote wie Sozialwohnungen und betreutes Wohnen für Senioren sein werde. „Denn das brauchen wir hier noch.“

Verwaltung will Fuß- und Radweg weiterbauen

Im Zuge der Arbeiten wolle die Stadt auch den Radweg, der bisher am Feuerwehrhaus endet, bis zur Kreuzung an der Westumgehung fortführen. „Dadurch fällt Platz für Stellflächen gegenüber unseres Sportplatzes weg“, so Leu. „Aber vielleicht kann man ja andere Parkplätze auf der Fläche anlegen.“ Denn die seien bitter nötig: „Der WSV Wendschott hat aktuell wieder 17 Fußballmannschaften.“ Da brauche man Stellflächen und mehr als sechs Kabinen. Aber, und das ist die bittere Nachricht: Der Neubau der Einfeldhalle samt weiterer Umkleiden sei wegen der städtischen Haushaltslage erst einmal auf Eis gelegt worden.

Dafür schreitet ein anderes Projekt munter voran: der „Marktplatz“ neben der Kita am Sportplatz. Die ersten Gebäude stehen schon, aktuell wird eine Tiefgarage gebaut. An dieser Stelle, zu Beginn von Wildzähnecke II, sieht Wendschott gar nicht mehr dörflich, sondern sehr städtisch aus. Siegfried Leu sieht’s ähnlich: „ Wendschott wandelt sich. Wir brauchen nur noch die passende Infrastruktur...“

