So demonstrieren Wolfsburger Landwirte in Hannover

Sie geben nicht auf, protestieren weiter und möchten gehört werden: Landwirte aus Wolfsburg schlossen sich zusammen und fuhren gemeinsam zu einer Demonstration nach Hannover. Dort versammeln sie sich mit zahlreichen weiteren Landwirten, um gegen das Agrarpaket der Bundesregierung zu demonstrieren.

Etwa 30 Schlepper starten in Vorsfelde

Mit dabei ist auch Landwirt Arne Reinbeck aus Hoitlingen ( Landkreis Gifhorn). Er organisierte das Treffen der Protestbewegungen in Vorsfelde mit der Unterstützung des Hehlinger Landwirtes Michael Germer, der bereits an mehreren Protesten teilgenommen hat, an diesem Tag jedoch verhindert war. Etwa 30 Schlepper machten sich von Vorsfelde auf den Weg in die Landeshauptstadt.

Landwirt in Hannover : Die Stimmung ist überwältigend

Inmitten der Menschenmassen in Hannover steht Landwirt Reinbeck. „Die Stimmung hier ist überwältigend. Alle Beteiligten sind voller Erwartungen“, sagte er. Auf dem Weg nach Hannover seien die Landwirte aus Wolfsburg, denen sich weitere Protestler aus Gifhorn und Peine angeschlossen hatten, auf viel positive Resonanz gestoßen: „Wir wurden am Straßenrand von vielen Menschen unterstützt“, so Reinbeck. Sie hielten den Daumen nach oben.

Gemeinsam gegen das Agrarpaket: Landwirte demonstrieren in Hannover. Quelle: Privat

Die Wirkung zahlreicher Proteste der Landwirte machten sich bemerkbar, berichtet der Hehlinger Landwirt der WAZ. „Vielen Menschen ist bewusst geworden, dass gute Lebensmittel auf dem Spiel stehen“, so Germer. „Wir fühlen uns von den Protesten gestärkt. Für uns Landwirte geht es um unsere Existenz“, ergänzt Reinbeck. Auch der Wolfsburger Landwirt ist von der Notwendigkeit überzeugt: „Wir wollen nachhaltige Lebensmittel zu vernünftigen Preisen produzieren“, sagt Germer. Die aus ihrer Sicht zu harte Verschärfung der Düngemittelvorgaben bedrohe die Betriebe der Landwirte. „Die Düngeverordnung sorgt für eine schlechtere Qualität und für weniger Ernte“, so Germer.

Polizei : Keine Verkehrsbehinderungen auf der Strecke

Der Polizei sind keine Verkehrsbehinderung auf der Strecke nach Hannover bekannt, wie Polizeisprecher Sven-Marco Claus berichtet. „Wir haben ein paar Autofahrer mit unserem Konvoi aufgehalten, aber diese zeigten Verständnis. Niemand hat gehupt“, berichtet Landwirt Reinbeck.

Von Nina Schacht