Weihnachtswald mit Krippe statt Weihnachtsmarkt in Vorsfelde

Der Verkehrsverein Vorsfelde Live bringt mit einem Weihnachtswald ein kleines Stück Adventsfreude in die Eberstadt. Dort wo eigentlich die Weihnachtsmarkt-Buden stehen sollten, stehen jetzt geschmückte Tannen. Wegen der hohen Corona-Zahlen fällt auch in diesem Jahr erneut der Weihnachtsmarkt auf dem Ütschenpaul aus.

„Wir hoffen, dass wir so Vorsfelder Familien einen Anreiz bieten können, in unserer schönen Altstadt spazieren zu gehen und trotz allem die Weihnachtszeit ein wenig zu genießen,“ sagt Norbert Steinweh vom Verkehrsverein-Vorstand.

Quelle: Roland Hermstein

Familien können sich in der Krippe fotografieren

Ab dem Nikolaustag, 6. Dezember, wird eine Krippe im Weihnachtswald aufgebaut. Sie soll als Foto-Kulisse für weihnachtliche Bilder dienen, die in eine digitale Galerie auf der Homepage des Vereins hochgeladen werden können (www.vorsfelde-online.de).

Vorsfelder Geschäfte verkaufen Bastelarbeiten der Adventswichtel

Die Idee stammt von den Vorsfelder Adventswichteln: Das sind mehrere Familien, die sonst auf dem Weihnachtsmarkt Selbstgemachtes für einen guten Zweck verkaufen. Weil das in diesem Jahr nicht möglich ist, werden am ersten und zweiten Dezember-Wochenende Bastelarbeiten in Kooperation mit Vorsfelder Geschäftsleuten verkauft: Am Freitag, 3. Dezember, von 16 bis 18 Uhr und am Samstag, 4. Dezember, von 10 bis 14 Uhr auf dem Parkplatz des Weihnachtsbasars von Hohls sowie am 10. und 11. Dezember bei Edeka im Einkaufszentrum der Vorsfelder Südstadt.

Der Erlös soll drei Projekten zugutekommen. Geplant ist ein Grill-Nachmittag am DRK Seniorenheim, außerdem wollen die Adventswichtel das Konfirmanden-Ferienseminar der Johannes-Gemeinde finanziell unterstützen und sparen für den Kauf eines kleinen Kinderkarussells - das kann hoffentlich bei einem der nächsten Weihnachtsmärkte am Ütschenpaul zum Einsatz kommen.

