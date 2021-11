Weihnachtsmarkt in Wendschott fällt aus

Wendschott

Traurige Nachrichten für alle Wendschotter: Der Vorstand des Dorfvereins Wendschott hat entschieden, dass der geplante Weihnachtsmarkt am 27. November ausfällt. „Leider können wir aufgrund der kurzen Zeit nicht mehr auf die nächste Corona-Verordnung und damit auch auf die Genehmigung durch die Stadt warten“, stellt der 1. Vorsitzende Michael Kienapfel enttäuscht fest. „Die Aussteller sind schon länger in die Produktion der Waren – wie zum Beispiel Adventskränze und Weihnachtsdekoration – eingestiegen, was natürlich Zeit und Geld kostet.“ so Kienapfel weiter.

Um den Ausstellern deswegen die Chance zu bieten die fertigen Produkte dennoch verkaufen zu können, wird der Dorfverein auf seiner Homepage, www.dorfverein-wendschott.de, einen Bereich einrichten, auf dem Produkte der treuen Aussteller präsentiert werden.

Interessierte Käufer können über diesen „digitalen Weihnachtsbasar“ dann mit den Ausstellern in Kontakt treten, um zum Beispiel ihre Adventskränze in diesem Jahr doch noch zu erwerben. „Wir hoffen, dass wir dadurch möglichst viele der saisonalen und vergänglichen Produkte retten und unsere langjährigen Aussteller unterstützen können“, erklärt Michael Kienapfel.

Von der Redaktion