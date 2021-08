Barnstorf

Wegen des massiven Insektensterbens mäht die Stadt Wolfsburg Grünflächen seltener – maximal zwei Mal im Jahr. Dass trage im erheblichen Maße dazu bei, insektenfreundliche Blühflächen zu entwickeln und dauerhaft zu erhalten. Der Erfolg einer solchen Fläche zeigte sich kürzlich auf der städtischen Mähwiese am Ortsausgang Barnstorf.

Margerite, Kuckucks-Lichtnelke und Flockenblume blühen in voller Pracht. Das überwältigende Angebot an Blüten lockt unzählige Insekten, vor allem Wildbienen, an. Um mehr solcher Blütenmeere in Wolfsburg zu entwickeln, legt die Stadt überall an hierfür geeigneten Flächen weitere insektenfreundliche Blühwiesen an.

Stadt erhält Unterstützung von den Naturschutzverbänden

Unterstützung erhält sie dabei von den Wolfsburger Umwelt- und Naturschutzverbänden BUND und NABU. In Gesprächen und Ortsterminen mit Vertretern der Verbände werden die einzelnen Flächen gemeinsam begutachtet und die für die Insekten günstigsten Mähtermine festgelegt. „Ich freue mich über die gute Zusammenarbeit mit den Umwelt- und Naturschutzverbänden. Die entstandenen Blühflächen sind nicht nur sinnvoll für die Insekten sondern sind auch ein optischer Höhepunkt für die Bürger der grünen Stadt Wolfsburg“, freut sich Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide.

Insekten-Nisthilfen geplant

Darüber hinaus sollen künftig neben diesen möglichst flächendeckenden Angeboten an heimischen Blütenpflanzen im unmittelbaren Bereich dieser Nahrungsflächen auch so genannte Insekten-Nisthilfen eingerichtet werden.

Eine kleine Einschränkung beim Naturschutz gibt es dann doch: Es können nicht alle Flächen umgestellt werden. Grünanlagen, beispielsweise im Bereich von Verkehrswegen, müssen ab dem Frühjahr regelmäßig gemäht werden.

Von der Redaktion