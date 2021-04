Wegen Corona: PUG fordert digitale Sitzung des Vorsfelder Ortsrates 

Vorsfelde

Der Vorsfelder Ortsrat soll am kommenden Dienstag, 13. April, um 18.30 Uhr in voller Stärke im Vorsfelder Schützenhaus tagen. Angesichts steigender Zahlen von Corona-Neuinfektionen möchte die PUG-Fraktion die Sitzung verschieben und später digital als Hybrid-Veranstaltung durchführen. Das lehnen Ortsbürgermeister Günter Lach und seine CDU-Fraktion ab, ihre Begründung: Im Vorsfelder Schützenhaus gebe es genügend Platz, um alle Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. Günter Lach will aber am Montag mit der Verwaltung über die Problematik sprechen und dann eine Entscheidung treffen.

Eine ähnliche Debatte gab es in Fallersleben

Die Debatte erinnert an die Diskussion vor der jüngsten Sitzung des Ortsrates Fallersleben Anfang Februar: Damals wollten Faktionen keine Präsenzveranstaltung im Hoffmannhaussaal, sondern eine digitale Sitzung ohne körperliche Anwesenheit – das lehnte Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist (PUG) ab. Der Raum sei groß genug, so Weist, und für Fallersleber Bürger bequemer zu erreichen als das Wolfsburger Rathaus – dort hätte eine digitale Sitzung stattfinden sollen. Letztlich wurde die Sitzung verschoben.

PUG hält Präsenzveranstaltungen aktuell für zu gefährlich

Die gleiche Diskussion gibt es jetzt in Vorsfelde: Wolfsburg sei mittlerweile „Corona-Hochrisikogebiet“, sagt PUG-Fraktionssprecherin Sandra Straube: „Eine Präsenzveranstaltung birgt unnötiges und einfach zu vermeidendes Risikopotential einer Ansteckung, die auch durch vorherige Durchführung von Schnelltests nicht vermieden werden kann.“ Diese Tests böten weder Sicherheit, noch seien sie verpflichtend. Deshalb plädiert Straube für eine Verschiebung der Sitzung und eine Verlegung ins Wolfsburger Rathaus, denn: Dort seien die technischen Voraussetzungen für eine digitale Hybrid-Sitzung gegeben.

Lach betont, er könne die Sorgen der PUG angesichts der „täglich steigenden Infektionszahlen“ verstehen. Aber: „Wir haben passende Räumlichkeiten hier in Vorsfelde, die genügend Platz zur Einhaltung der Abstandsregeln bieten.“ Die technischen Voraussetzungen für eine Hybrid-Veranstaltung seien im Schützenhaus allerdings nicht gegeben. Deshalb werde er am Montag Rücksprache mit der Stadtverwaltung halten und danach eine Entscheidung treffen. Er sieht es wie Weist: Lieber absagen oder verschieben als hybrid in Wolfsburg zu tagen.

Von Carsten Bischof