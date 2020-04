Wegen Corona-Krise: Jazz-Freunde sagen Konzerte im Lindenhof ab

Nordsteimke

Das war klar: Die Wolfsburger Jazz-Freunde sagen das für den 8. Mai geplante Konzert von Thomas Stelzer & Friends im Nordsteimker Lindenhof ab. Aber: „Es wird am 7. Mai 2021 nachgeholt“, verspricht Bernd Siemens, Zweiter Vorsitzender der Jazz-Freunde. Auch andere Jazz-Freunde-Veranstaltungen sollen aufs erste Halbjahr 2021 geschoben werden.

Klassiker von Fats Domino

Der singende Pianist Thomas Stelzer produzierte 2017 die CD „Let’s Fats“ mit unvergessenen Songs des legendären Fats Domino. Mit diesem Programm war die Band gerade auf Tour – „und genau dieses Programm wird sie auch im Mai 2021 bei uns im Lindenhof spielen“, verspricht Siemens. Die bereits gekauften Tickets behielten natürlich ihre Gültigkeit.

Anzeige

Ansonsten hängen die Wolfsburger Jazz-Freunde aktuell genauso in der Luft wie andere Veranstalter: „Ich rechne nicht damit, dass wir so bald wieder Konzerte anbieten können“, sagt Siemens. „Wir versuchen aber, alle jetzt ausgefallenen Konzerte in 2021 nachzuholen.“ Nur wenn die jetzigen Künstler nicht könnten, würde man Konzerte mit anderen Musikern planen.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

„Nordsteimke macht mit“

Ein ganz großes Dankeschön richtet Siemens an die Initiative „Nordsteimke macht mit“ – im Rahmen dieser Spendenaktion wurden Essensgutscheine für den Lindenhof gesammelt, die an Mitarbeiter des Nordsteimker Einzelhandels und andere Corona-Helden verteilt wurden. „Eine tolle Aktion“, betont Siemens. Zum einen zeige sie eine funktionierende Dorfgemeinschaft. Zum anderen helfe sie dem Nordsteimker Lindenhof – „der Ort, im dem wir seit 28 Jahren regelmäßig unsere Konzerte veranstalten“.

Von der Redaktion