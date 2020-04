Wegen Corona: Gleich drei große Feste in Vorsfelde fallen aus

Vorsfelde

Die große 875-Jahr-Feier, das Schützenfest und das Kyffhäuser-Volksfest: In Vorsfelde sind gleich drei wichtige Veranstaltungen von der bundesweiten Absage von Großveranstaltungen bis Ende August betroffen. Die Enttäuschung bei Politik, Vereinen und Verbänden ist groß – das Verständnis aber auch.

875-Jahr-Feier sollte Höhepunkt sein

Ortsbürgermeister Günter Lach ( CDU) hatte die Absage der Feier zum 875-jährigen Jubiläum Vorsfeldes am Donnerstag schweren Herzens bekannt gegeben. An der Veranstaltung wollten sich zahlreiche Vorsfelder Vereine und Verbände sowie die Kirchen und Schulen beteiligen. „Für das Gemeinschaftsleben in Vorsfelde wäre die 875-Jahr-Feier ein Höhepunkt gewesen. Der Ort ist ja dafür bekannt, dass er seine Festivitäten sehr pflegt“, erklärt Lach. Eine Absage war dennoch alternativlos, da keine Sicherheiten für die Planungen mehr bestanden. Jetzt geht es darum, finanzielle Schäden zu vermeiden: „Wir hatten noch keine schriftlichen Vereinbarungen getroffen. Ich bin allerdings dafür bekannt, dass bei mir das gesprochene Wort gilt. Ich denke aber bei den Vertragspartnern, die wir kennen, werden wir einen guten Weg finden.“ Die Schausteller träfen die zahlreichen Absagen von Veranstaltungen besonders hart.

Lesen Sie mehr: Wegen Corona: 875-Jahr-Feier in Vorsfelde fällt aus!

Thilo Kirsten, Vorsitzender vom Verkehrsverein Vorsfelde, ist traurig über die Absage der 875-Jahr-Feier. Er sagt aber auch: „Ich bin nur froh, dass wir in diesem Jahr keine Drömling-Messe haben. Für die Messe 2021 haben wir bereits im vergangenen Herbst das Zelt gebucht, mit so einer Veranstaltung gehen erhebliche finanzielle Verpflichtungen einher.“ Ein Eberfest war in diesem Jahr wegen der Jubiläumsfeier ohnehin nicht geplant. Während große Veranstaltungen und verkaufsoffene Sonntage ausfallen müssen, wirft Kirsten bereits einen Blick in Richtung Winter: „Ich habe noch ein bisschen Hoffnung für den Weihnachtsmarkt. Den können wir zum Glück auch relativ kurzfristig planen.“ Der Vorteil des kleinen Markts am Ütschenpaul: Er wird von Vorsfelder Gastronomen und Vereinen bestellt und braucht deshalb weniger Vorbereitung.

MTV ist betroffen

An der 875-Jahr-Feier wollte sich der MTV Vorsfelde ebenfalls groß beteiligen. „Wir bedauern das. Wir hätten die drei geplanten Bühnen auf der Feier gerne bespielt und uns dort als Gesamtverein präsentiert. Viele Sportgruppen leben von ihren Auftritten“, zeigte sich Vereinsvorsitzender Lutz Hilsberg betroffen. Er hebt jedoch hervor: „Wir haben großes Verständnis für die Absage.“

Mit Blick auf die ebenfalls abgesagten Feste der Schützen und der Kyffhäuser, bei denen Lach Vorsitzender ist, betont der Ortsbürgermeister: „Die Absagen sind schade, aber notwendig. Gerade bei diesen Festen sitzen in den Bierzelten alle Generationen dicht zusammen und da ist die Gefahr einfach zu groß.“ Für die Vorsfelder Schützen ist es laut dem ersten Vorsitzenden Guido Berkenhagen eine außergewöhnliche Situation: „Nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Schützen 1951 wieder angefangen – seitdem ist kein einziges Schützenfest in Vorsfelde ausgefallen.“ Er hat ebenfalls Verständnis für die Absage, erklärt aber dennoch: „Das ist schon traurig und enttäuschend. Viele Planungen waren längst angelaufen. Unser Königsball musste ebenfalls abgesagt werden, das macht die Leute nachdenklich.“ Aufgrund der aktuellen Situation fällt für die Schützen zudem das Training flach und auch das Schießen um den Firmenpokal kann nicht stattfinden.

Konzentration auf 2021

Jetzt liegen alle Hoffnungen auf dem kommenden Jahr. Verkehrsvereins-Vorsitzender Kirsten betont: „Wir konzentrieren uns jetzt voll auf 2021.“ Sobald Treffen im größeren Kreis möglich sind, wollen sich die Politik und die Vereine zusammensetzen und über neue Pläne nachdenken: „Wir werden überlegen, wie wir die Jubiläumsfeier noch begehen können. Eine Idee ist zum Beispiel, sie 2021 zusammen mit der Drömling-Messe stattfinden zu lassen“, sagt Kirsten – noch handelt es sich allerdings lediglich um Gedankenspiele.

Melanie Köster