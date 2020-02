Wasserpark droht Schließung: Das denken die Hehlinger

Hehlingen

Der Ortsrat als direkter Ansprechpartner für die Einwohnerschaft, wenn es um wichtige Angelegenheiten der Ortsteile geht: In Hehlingen wurde am Mittwoch diese Bürgernähe eindrucksvoll unter Beweis gestellt, als es in der Sondersitzung des Ortsrates um die Zukunft des Wasserparks ging. „Ich möchte heute von Ihnen wissen, wofür wir kämpfen sollen“, betonte die Ortsbürgermeisterin Ira von Steimker ( CDU).

Wasserpark Hehlingen : Bürger fühlen sich mit Anlage verbunden

Die Antworten aus dem Einwohnerrund machten deutlich, dass sich die Bevölkerung aufs Engste mit der Einrichtung verbunden fühlt. Zumal man einst auf den Erhalt des Freibades verzichtet hatte und dafür den Wasserpark erhielt. Jüngsten Besucher war Arian Haselhorst (9), der mit seinen Freunden sehr oft zu Besuch im Wasserpark ist, ergriff das Wort: „Dort kann man toll spielen. Erst Fußball, und dann zur Abkühlung ins Wasser. Wäre sehr, sehr schade, wenn der Park eines Tages nicht mehr bestehen sollte,“ sagte Arian. Worte, die Mutter Heike Haselhorst nur bestätigen konnte. „ Hehlingen ist stolz auf seinen Wasserpark“, sagte sie.

„Die Kinder lernen den Umgang mit dem Wasser“

Dieses Gefühl übrigens verspürte auch Jens Kensche, der mit Bekannten aus der Umgebung den Park besuchte. „Die waren positiv von dem überrascht, was wir hier unseren Einwohnern und Gästen als Attraktion bieten können“, betonte Kensche. Die besondere Bedeutung des Wasserparks für die Kinder unterstrich zudem Melek Fahr, die als Tagesmutter engagiert ist. „Die Kinder lieben ihren Wasserpark, und sie sind hier sicher aufgehoben“, sagte sie. Eberhard Berkau war schon mit drei Generationen seiner Familie hier: mit Kindern, Enkeln und jetzt mit Urenkeln. „Die Kinder lernen den Umgang mit Wasser, manchmal aber auch die Tücken eines tieferen Beckens.“ Barbara Metzkat gab dann auch abschließend ein eindeutiges Signal für die Zukunft des Wasserparks: „Daumen hoch!“

