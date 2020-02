Zukunft des Wasserparks in Hehlingen: Ortsrat diskutiert mit Bürgern

Hehlingen

Was passiert mit dem Wasserpark in Hehlingen? Die Stadt wollte ihn angesichts knapper Kassen zwischenzeitlich schließen, die Politik möchte ihn als Freizeitangebot erhalten. Doch was wollen eigentlich die Bürger und Besucher? Das möchte der Hehlinger Ortsrat wissen und lädt deshalb am Mittwoch, 26. Februar, um 18.30 Uhr zur außerordentlichen Sitzung in die Mehrzweckhalle ein. „Wir möchten gemeinsam mit der Öffentlichkeit über dieses Thema diskutieren“, erklärt Ortsbürgermeisterin Ira von Steimker.

Vor allem Familien mit kleinen Kindern nutzen die Einrichtung, die seit 2012 besteht zum Spielen, Baden und Spaß haben. Zuvor stand auf dem Grundstück das Freibad, das zwar sehr beliebt, doch auch sanierungsbedürftig war.

Aber ebenso wie Freibäder ist der Wasserpark ein Zuschussbetrieb für die Stadt. Beim Wasserpark hielten sich die Kosten jedoch in Grenzen, räumt die Verwaltung ein. Ein Betrieb gelte als wirtschaftlich, wenn er eine Kostendeckung von 40 Prozent erreiche – diesen Wert übertrifft der Wasserpark deutlich. Der Zuschussbedarf liege „nur“ bei 22 Prozent. Das Defizit lag im Jahr 2018 bei 93.000 Euro inklusive Abschreibung in Höhe von 44.000 Euro. Die Verwaltung sieht noch Einsparpotenzial bei den Personalkosten.

Komplette Schließung scheint vom Tisch zu sein

Die komplette Schließung des Wasserparks, so wie es die Prüfer der KGSt Ende 2019 vorgeschlagen hatten, scheint inzwischen vom Tisch zu sein. Gespart werden muss aber, deshalb sind eingeschränkte Öffnungszeiten im Gespräch. „Eine Öffnung an Wochenenden und solange der Grundwasserspiegel eine Versorgung zulässt, wäre mit Blick auf die hohe Bedeutung des Wasserparks für Hehlingen und für alle Wolfsburger Familien mit jüngeren Kindern ein wirklich gutes Signal“, erklärte Sportdezernentin Monika Müller.

Ortsbürgermeisterin Ira von Steimker möchte die Einrichtung erhalten. Sie weiß: „Ist der Wasserpark erst einmal geschlossen, bleibt er geschlossen.“ Vor Jahren musste der Ortsteil schon auf das Freibad verzichten. Jetzt wolle man sich nicht auch noch den Wasserpark nehmen lassen.

Bei Umweltschützern nicht unumstritten

Der Wasserpark ist bei Umweltschützern nicht unumstritten: Aus deren Sicht werde dort viel Wasser verschwendet. Denn allein aus dem Brunnen lasse sich das benötigte Wasser nicht speisen, Auch dieses ökologische Argument müsse man berücksichtigen, gibt die Hehlinger Ortsbürgermeisterin zu bedenken.

Bevor der Ortsrat ein Votum zum Wasserpark abgibt, möchte er erst einmal die Meinung der Bürger hören. Das ist am 26. Februar möglich. Der Sportausschuss beschäftigt sich am 3. März in zweiter Lesung mit dem Thema, um dem Rat der Stadt dazu eine Beschlussempfehlung zu geben.

Lesen Sie auch:

Von Sylvia Telge