Warmenau: Ortsrat zeichnet Rita Paelecke mit Ehrengabe aus

Warmenau

Sie sei ein „wahres Vorbild für die Dorfgemeinschaft“: Mit diesen lobenden Worten übergab Ortsbürgermeisterin Angelika Jahns im Beisein weiterer Ortsratsmitglieder am Samstagnachmittag die Ehrengabe der Ortschaft Warmenau an Rita Paelecke. Mit dem gläsernen Pokal ehrt der Ortsrat Warmenau, Brackstedt, Velstove einmal im Jahr einen Bürger aus einem der Orte für seine Verdienste um die Gemeinschaft.

Die Wahl der Lokalpolitiker fiel diesmal einstimmig auf Rita Paelecke. Paelecke, die seit über 50 Jahren in Warmenau lebt, „sei in den letzten 30 oder 40 Jahren immer dagewesen, wen man sie brauchte“, sagte Jahns. Wenn sie mal nicht weiter wusste, wusste sie zumindest, an wen sie sich wenden konnte, erzählte Jahns

Geehrte zeigt sich ganz bescheiden

Paelecke leitete nicht nur über 20 Jahre lang den örtlichen Gymnastikverein, sondern war auch bei Aktionen außerhalb des Vereins mit Ideenreichtum und Engagement immer beteiligt. Bis heute etwa pflegt sie Bäume an der Hannoverschen Straße, für die sie vor gut 30 Jahren eine Patenschaft übernommen hatte. „Und das, obwohl sie gar nicht an der Straße lebt“, lachte Jahns.

Genau diese Uneigennützigkeit sei typisch für Rita Paelecke, sagte Jahns. Und wer noch eine Beweis dafür brauchte, der fand ihn in der Reaktion der Geehrten. Als sie von der Ehrengabe erfuhr, habe sie erstmal gefragt: „Habt ihr da nicht keinen anderen“. Sie sei zuerst gar nicht davon überzeugt gewesen, den Preis verdient zu haben. „Das war für mich immer alles selbstverständlich, ich habe das alles ja gern gemacht“, erzählte sie bescheiden und versprach, auch in Zukunft weiter fleißig mitanzupacken.

In diesem Jahr könnte der Ortsrat Brackstedt, Velstove, Warmenau übrigens eventuell noch ein weiteres Mal eine Ehrengabe verleihen. Denn der Pokal für Paelecke hätte eigentlich schon 2020 verliehen werden sollen, die Ehrung musste aber coronabedingt verschoben werde. Nach der Warmenauerin wäre dann ein Bürger aus Brackstedt an der Reihe, denn die Ehrengabe wandert quasi alphabetisch durch die drei Orte. Paelecke ist die mittlerweile zwölfte Einwohnerin, die mit dem Preis ausgezeichnet wurde.

Von Steffen Schmidt